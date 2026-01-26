Nông dân xã Tân Nhựt tất bật vào vụ tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động của bà con nông dân xã Tân Nhựt (TPHCM) dường như hối hả hơn. Tất cả vì một cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Những ngày đầu tháng Chạp âm lịch, tiết trời nắng ráo, từ các ruộng dưa, vườn rau đến những liếp hoa bắt đầu chớm nụ, dường như nhà nào cũng tất bật chăm sóc, để kịp thu hoạch cho mùa Tết đang đến gần. Trong những ngày này, Bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN xã, Hội Nông dân xã tranh thủ đi khảo sát tìm hiểu, nắm tình hình, kịp thời động viên, chia sẻ với các hộ nông dân làm hàng tết.

Đoàn đã đến tìm hiểu rẫy dưa hấu, dưa leo của bà Huỳnh Thị Loan (ấp 50); điểm tham quan, check-in chụp ảnh Tết kết hợp sản xuất nông nghiệp của ông Kiều Công Hầu (ấp 24); vườn hoa vạn thọ, hướng dương, hoa cúc của ông Phan Tấn Ngoan (ấp 11); rẫy dưa hấu, dưa leo, đậu bún (đậu đũa) của ông Nguyễn Văn Khiết (ấp 11) và rẫy khổ qua, đậu bún, dưa leo của ông Trần Văn Nghĩa (ấp 12)...

Lãnh đạo xã Tân Nhựt thăm các vùng trồng rau, hoa của bà con nông dân

Qua khảo sát, lãnh đạo địa phương đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của bà con nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ tập trung vào nông sản truyền thống mà còn phát triển các mô hình gắn với trải nghiệm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm dịp Tết.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo địa phương lưu ý các hộ sản xuất chú trọng yếu tố chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, qua đó góp phần ổn định đầu ra và nâng cao giá trị nông sản.

Nông dân xã Tân Nhựt (TPHCM) đang vào vụ thu hoạch rau quả và hoa Tết

Dịp này, lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết cho thị trường TPHCM.

ĐỨC TRUNG