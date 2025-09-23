NSND Tạ Minh Tâm tái xuất với vai bác sĩ

Hơn 20 năm kể từ vai bác sĩ trong phim truyền hình "Blouse trắng", NSND Tạ Minh Tâm tiếp tục tái hiện lại vai diễn này trong phim điện ảnh "Chị ngã em nâng".

Sau khi công bố vai diễn, tạo hình của 4 nhân vật chính do các diễn viên Lê Khánh, Quốc Trường, Uyển Ân và Thuận Nguyễn đảm nhận, nhà sản xuất dự án Chị ngã em nâng tiếp tục công bố vai diễn của dàn diễn viên chính - phụ đông đảo trong phim.

Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện trở lại của NSND Tạ Minh Tâm với vai diễn bác sĩ quen thuộc, tên Tâm.

Tạo hình nhân vật bác sĩ của NSND Tạ Minh Tâm. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh cho biết, khi quyết định giao vai bác sĩ cho NSND Tạ Minh Tâm, anh thấy hợp lý vì từ phim Blouse trắng, khán giả vẫn ấn tượng với nhân vật của anh. Tuy nhiên, đạo diễn Vũ Thành Vinh chưa có thêm hé lộ nào cụ thể về vai diễn lần này của anh.

Chị ngã em nâng là dự án quy tụ số lượng hùng hậu các diễn viên tham gia trong phim, khi ê-kíp vừa công bố poster của 22 nhân vật khác nhau.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết anh đã “đo ni đóng giày” từ ngoại hình đến tính cách để mỗi nhân vật đều để lại dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng.

Lê Khánh - Thuận Nguyễn vào vai cặp đôi chị em trong phim. Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt, khi kết hợp với biên kịch Bình Bồng Bột trong quá trình xây dựng kịch bản, bên cạnh việc chọn các diễn viên có thực lực, đạo diễn Vũ Thành Vinh cũng đặt ra yêu cầu họ phải là ngôi sao, nhằm mang đến sức hút cho bộ phim.

Phim có câu chuyện trải dài từ khi các nhân vật còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Ảnh: ĐPCC

Trong phim, tuyến gia đình gồm các nhân vật: ông nội (NSƯT Hoài Linh), cha - ông Cường (Thanh Thức), mẹ - bà Hương (Đinh Y Nhung) và hai bé Thương (Thiên Kim) - Lực (Thành Trung) lúc nhỏ.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 3-10.

Chị ngã em nâng xoay quanh câu chuyện về Hai Thương (Lê Khánh) sau khi cha mẹ mất sớm phải gồng gánh nuôi em, yêu thương đến mức kiểm soát, buộc em trai phải sống theo ý mình. Cậu em trai Lực (Thuận Nguyễn) luôn muốn rời bỏ mái ấm, theo đuổi hạnh phúc riêng trước khi nhận ra tình chị em khăng khít. Phim còn có sự tham gia của Hải Âu (Uyển Ân) - người yêu của Lực và Trường - chồng của Thương.

HẢI DUY