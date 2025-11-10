“Nữ quái tiền ảo” Bitcoin nhận tội rửa tiền tại Anh

Nữ doanh nhân người Trung Quốc Tiền Chí Mẫn, được mệnh danh là “nữ quái tiền ảo”, vừa chính thức nhận tội tại Anh liên quan đến một trong những vụ rửa tiền bằng Bitcoin lớn nhất từng được ghi nhận, với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ USD.

Daily Jang: Ảnh minh họa nữ quái tiền ảo” Bitcoin Tiền Chí Mẫn

Theo NDTV, Tiền Chí Mẫn (47 tuổi), sử dụng bí danh Trương Nhã Địch, bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 128.000 người tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017. Số tiền chiếm đoạt được bị chuyển đổi thành Bitcoin nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Sau khi trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả vào năm 2018, Tiền Chí Mẫn đến Vương quốc Anh và bắt đầu hoạt động rửa tiền.

Ngày 29-9 vừa qua, Tiền Chí Mẫn đã thừa nhận các cáo buộc liên quan đến việc mua bán và sở hữu tài sản phạm tội. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 và 11-11 tại Tòa án Southwark Crown (London). Đồng phạm của bị cáo, Seng Hok Ling, quốc tịch Malaysia, cũng đã nhận tội rửa tiền.

Trước đó, một đồng phạm khác là Ôn Giản – người Anh gốc Hoa – đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù sau khi nhà chức trách phát hiện ví Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD mà đối tượng này nắm giữ.

Theo cáo trạng, Ôn Giản điều hành một mô hình Ponzi tinh vi, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước. Số tiền thu được được chuyển đổi sang Bitcoin, rồi tiếp tục rửa tại Anh thông qua việc mua bất động sản, trong đó có căn biệt thự trị giá 23 triệu bảng Anh (tương đương 30 triệu USD) tại London.

Luật sư William Glover thuộc Công ty luật Fieldfisher nhận định, đây có thể là vụ án lớn nhất về giá trị tài sản liên quan đến cá nhân chứ không phải tổ chức trong lĩnh vực tội phạm tài chính tại Anh.

Hiện Tòa án Tối cao London đang xem xét một chương trình bồi thường do chính quyền đề xuất, nhằm hoàn trả một phần tài sản cho các nạn nhân. Theo các nguồn tin, đã có khoảng 1.300 người ra trình diện với tư cách là nạn nhân trong vụ án này.

Tin liên quan Chiến lược tích trữ tiền điện tử của Mỹ

VIỆT LÊ