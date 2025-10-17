Núi Cô Tiên “loang lổ”, chính quyền yêu cầu khẩn trương kiểm tra

Phía Tây núi Cô Tiên (tỉnh Khánh Hòa) đang có tình trạng san ủi mặt bằng quy mô lớn. Địa phương yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm.

Khu vực phía Tây núi Cô Tiên "loang lổ" khi nhìn từ trên cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực quốc lộ 1C (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang diễn ra hoạt động san ủi mặt bằng quy mô lớn, làm đường, có dấu hiệu khai thác khoáng sản (đất, đá).

Ghi nhận của phóng viên giữa tháng 10-2025, các điểm san gạt nằm ở phía Tây núi Cô Tiên, vị trí trên cao, khó quan sát từ phía quốc lộ 1C. Khu vực có đường dẫn lên núi bằng đất, dựng cổng sắt kiên cố giới hạn người ra vào; nằm tại khúc cua gắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lối vào khu vực có dấu hiệu san gạt trái phép bị chặn lại. Ảnh: HIẾU GIANG

San ủi mặt bằng quy mô lớn tại khu vực. Ảnh: HIẾU GIANG

Liên quan vụ việc, UBND phường Bắc Nha Trang đã có văn bản giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (KT-HT-ĐT) chủ trì, phối hợp Công an phường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng, khoáng sản; báo cáo kết quả trước ngày 20-10-2025; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND phường nếu không kịp thời ngăn chặn, tham mưu xử lý theo quy định.

Khi lập hồ sơ xử lý vi phạm, yêu cầu đối chiếu đầy đủ hồ sơ địa chính để xác định hành vi vi phạm đúng quy định và đính kèm hồ sơ khi trình xử phạt. Công an phường được giao phối hợp kiểm tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Công trình tạm chênh vênh. Ảnh: HIẾU GIANG

Máy móc xuất hiện tại khu vực. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo UBND phường Bắc Nha Trang, vụ việc này lãnh đạo phường đã giao Phòng KT-HT-ĐT kiểm tra, xử lý tại công văn số 442 ngày 28-7-2025; số 684 ngày 6-8-2025.

Sau đó, Phòng KT-HT-ĐT có các công văn số 419 ngày 31-7-2025; số 887 ngày 20-8-2025 báo cáo về vụ việc. Trong đó có nội dung: “UBND phường Vĩnh Hòa cũ đã kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định”.

Nhưng đến nay, UBND phường Bắc Nha Trang vẫn chưa nhận được báo cáo về việc khắc phục hậu quả; người dân tiếp tục phản ánh.

Qua xem xét, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang phê bình cán bộ, công chức thuộc Phòng KT-HT-ĐT được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vụ việc trên; yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Một số công trình nằm trên núi Cô Tiên. Ảnh: HIẾU GIANG

Những khối đá lớn cùng bờ taluy từ trên cao khiến người đi đường lo ngại nguy cơ sạt lở. Ảnh: HIẾU GIANG

Khu vực phía Tây núi Cô Tiên từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vào tháng 11-2018, khiến 4 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp. Việc tái diễn tình trạng san ủi, xây dựng tại khu vực này khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn, nguy cơ sạt lở; ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên của khu vực.

HIẾU GIANG