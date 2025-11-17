Xã hội

Gia Lai: Giải cứu 10 người bị mắc kẹt giữa dòng lũ

Ngày 17-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ 10 người dân bị cô lập do mưa lũ tại địa bàn xã Uar.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện ra cứu hộ
Lực lượng chức năng đưa phương tiện ra cứu hộ

Trước đó, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến mực nước tại các con suối dâng cao. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi mưa vừa tạm ngừng, ba người dân đi làm rẫy gồm ông Vũ Đình Duyên (sinh năm 1975, buôn Ia Jíp), Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 2007) và Ksor Tình (sinh năm 2010, cùng trú buôn Thành Công) bị nước lũ cô lập tại khu vực suối Uar (thôn Ia Zíp). Sau nhiều giờ bị kẹt, lương thực mang theo đã cạn, cả ba phải ăn bắp tại rẫy để cầm cự, trong khi tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

2879169266665510859.jpg
Người dân bị cô lập được đưa vào bờ an toàn

Nhận được đề nghị cứu hộ từ chính quyền xã Uar, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa đã triển khai lực lượng gồm 12 cán bộ, 3 xe ô tô, 1 xuồng máy; phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Uar và 14 dân quân cơ động. Đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường bằng xuồng, vượt dòng nước chảy xiết, tiếp cận và đưa 3 công dân về nơi an toàn lúc 11 giờ 52 phút cùng ngày.

6d29de4dce9f42c11b8e.jpg
Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 7 người khác bị cô lập trong các rẫy lân cận và tổ chức giải cứu thành công vào đầu giờ chiều. Toàn bộ 10 người được cứu hộ đều an toàn, sức khỏe ổn định.

HỮU PHÚC

