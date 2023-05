Ô tô 7 chỗ tông 2 học sinh đi xe đạp điện tại Thừa Thiên Huế

Sau khi trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng một số vấn đề chưa được làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội và xuất hiện tội phạm mới, sáng 8-5, TAND tỉnh An Giang đã mở lại phiên tòa xét xử nhóm đối tượng liên quan vụ án "chi 20 tỷ đồng điều chuyển Giám đốc Công an An Giang".