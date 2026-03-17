Phá đường dây lừa đảo bằng hình thức bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là tổ chức bốc thăm trúng thưởng nhưng không có lá thăm trúng, khi cần dẫn dụ người chơi, "cò mồi" do nhóm này chuẩn bị trước mới tới tham gia và trúng các giải lớn. Dù vậy, chỉ trong 1 đêm, vẫn có nhiều người mắc bẫy với số tiền hàng chục triệu đồng.

Lực lượng công an kiểm tra, triệt phá băng nhóm lừa đảo bằng hình thức bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ

Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan các gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ được tổ chức ở phường Tân Ninh và xã Tân Biên.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác của bà V.P.H (ngụ phường Thanh Điền) phản ánh dấu hiệu lừa đảo ở các gian hàng trò chơi tại hội chợ.

Trong đêm 7-3, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra hai điểm của đoàn hội chợ này tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên, phát hiện các gian hàng có hành vi gian dối, sắp đặt kết quả bốc thăm nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Kết quả điều tra xác định, Trần Phước Văn (SN 1990, Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (SN 1990, Khánh Hòa) là các đối tượng tổ chức lừa đảo thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng. Cụ thể, gian hàng của nhóm đối tượng này thực hiện hai hình thức lừa đảo.

Thứ nhất, người chơi bỏ ra 50.000 đồng để bốc 20 lá thăm trúng các con số tương ứng với phần thưởng như nồi cơm điện, quạt máy, lò vi sóng...

Tuy nhiên, tất cả rổ thăm mà các đối tượng chuẩn bị đưa ra cho người chơi bốc, không có lá nào có số trúng thưởng. Chỉ khi cần tạo lòng tin, các đối tượng được sắp xếp là "cò mồi" sẽ đến gian hàng để bốc trúng.

Thứ hai, nhóm này để thêm vào các lá thăm có in điểm từ 10 đến 40, rồi dụ người chơi bỏ tiền ra mua thăm tiếp. Bốc trúng điểm tổng từ 100 - 150 sẽ được đổi điện thoại có giá trị cao, và gian hàng thu mua lại nếu khách đồng ý.

Mỗi ngày, Văn và Nữ chi từ 5 - 10 triệu đồng để cho "cò mồi" đóng giả khách, mua và bốc thăm được trúng thưởng trước mặt khách, thậm chí cho người chơi chung quanh vay mượn tiền để tham gia. Khi người chơi nợ số tiền lớn, nhóm này theo về tận nhà để đòi tiền.

Đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng nhiều người vẫn "sập bẫy". Chỉ trong đêm 7-3, các đối tượng đã lừa đảo 4 người với số tiền hơn 41 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giam 20 bị can để phục vụ điều tra; một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

QUANG VINH