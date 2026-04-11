Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Theo tờ Times of Israel, phái đoàn đàm phán của Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqher Ghalibaf dẫn đầu đã đến thủ đô Islamabad của Pakistan để tiến hành đàm phán với Mỹ.

Thủ đô Islamabad của Pakistan tăng cường an ninh trước thềm diễn ra đàm phán Mỹ-Iran. Ảnh: XINHUA

Phái đoàn bao gồm các quan chức chính trị, quân sự và kinh tế cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng, Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và một số thành viên Quốc hội.

Trước thềm đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqher Ghalibaf tuyên bố, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu nếu Washington chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Tehran, bao gồm một lệnh ngừng bắn ở Lebanon, giải phóng hàng tỷ USD của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài.

Phái đoàn Iran đến Islamabad, Pakistan. Video: IRAN INTERNATIONAL

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran, trong bối cảnh phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu tới Pakistan.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các lãnh đạo Iran có cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp so với những phát biểu công khai. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

PHƯƠNG NAM