Phải nộp kinh phí công đoàn cùng thời điểm nộp bảo hiểm xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Trong đó có yêu cầu thời điểm đóng kinh phí công đoàn phải trùng với thời điểm nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động và qua tài khoản chuyên thu của Công đoàn Việt Nam.

Tối 11-9, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa ký công văn quy định chi tiết việc thu - chi, quản lý và công khai tài chính, tài sản công đoàn theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo hướng dẫn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, công đoàn cấp tỉnh, công đoàn xã, phường… được giao tỷ lệ cụ thể và cơ chế sử dụng các nguồn thu.

Các công đoàn cơ sở sẽ được giữ lại tối đa kinh phí công đoàn và đoàn phí để chăm lo cho người lao động. Ảnh: NGỌC THẮNG

Cụ thể, công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 75% tổng số thu kinh phí công đoàn, 70% đoàn phí do đoàn viên đóng góp. Toàn bộ nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, kinh tế, tài trợ hợp pháp được giữ lại 100% để phục vụ hoạt động.

Đáng chú ý, kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách và các tổ chức có sử dụng lao động đóng góp sẽ được nộp cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, qua tài khoản chuyên thu của Công đoàn Việt Nam.

Nguồn kinh phí này được chi theo Luật Công đoàn 2024 và các quyết định của Tổng Liên đoàn, bao gồm chi lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, chi quản lý hành chính và tổ chức hoạt động công đoàn. Công đoàn cấp tỉnh thực hiện theo Quyết định 1411/QĐ-TLD, còn công đoàn cơ sở áp dụng Quyết định 4290/QĐ-TLD của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc chi tiêu phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, không vượt dự toán đã được phê duyệt.

Về quản lý tài chính, công đoàn các cấp phải mở tài khoản tại kho bạc hoặc ngân hàng, đăng ký đủ hai chữ ký theo quy định.

Đối với công tác dự toán và quyết toán, công đoàn xã có bộ máy kế toán phải lập và gửi báo cáo dự toán, quyết toán để công đoàn cấp tỉnh phê duyệt; nếu không có bộ máy kế toán thì công đoàn cấp tỉnh sẽ ban hành thông báo giao dự toán trực tiếp cho công đoàn xã thực hiện.

Hàng năm, các cấp công đoàn phải xây dựng dự toán thu - chi, nộp báo cáo quyết toán để cấp trên phê duyệt, đồng thời phải gửi báo cáo cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp để phối hợp giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch.

Đối với tài sản công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xây dựng phương án sắp xếp, sử dụng hệ thống nhà đất công đoàn, trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất trước khi thực hiện. Các liên đoàn lao động cấp tỉnh, công đoàn cơ sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc phải quản lý, khai thác tài sản theo đúng Luật Công đoàn và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

