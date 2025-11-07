Phân bổ 30 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Trước thiệt hại do cơn bão số 13 tại các địa phương, ngày 7-11, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ số tiền 30 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng) để hỗ trợ khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số 13.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị mưa lũ

Như vậy, tính đến ngày 7-11, qua 5 đợt, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 538,182 tỷ đồng (bằng 91,7% số kinh phí hiện đã tiếp nhận) cho 19 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả cơn bão số 10, số 11, số 12, 13 và mưa lũ.

Trong ngày 7-11, các cá nhân, đơn vị, tổ chức tiếp tục đến trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao ủng hộ.

Theo số liệu thống kê, tính đến 17 giờ ngày 7-11, tổng số tiền các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua các tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 1.209,24 tỷ đồng.

LÂM NGUYÊN