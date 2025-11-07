Phân cấp trong ngành công thương phát huy hiệu quả sau 4 tháng triển khai

Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công thương bước đầu ghi nhận hiệu quả rõ nét sau 4 tháng thực hiện, nhờ sự đồng hành chặt chẽ giữa Bộ Công thương và các địa phương.

Quang cảnh cuộc tọa đàm ngày 7-11

Tại tọa đàm “Triển khai phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công thương: Giải pháp đồng bộ – đồng hành – hiệu quả” ngày 7-11, ông Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công thương) cho biết, việc trao quyền phù hợp giúp địa phương xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh tại chỗ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả phục vụ người dân.

Ông Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công thương), phát biểu tại tọa đàm

Bộ Công thương là đơn vị tiên phong cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền, triển khai đồng bộ và lan tỏa mô hình đến các bộ, ngành khác. Ngay từ đầu, bộ đã cử 34 cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ trực tiếp hỗ trợ địa phương, thu hẹp khoảng cách giữa xây dựng chính sách và thực thi cơ sở, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã thiết lập nhóm Zalo để kết nối nhanh giữa cán bộ đi cơ sở và các đơn vị đầu mối, đảm bảo xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hiện đã có 47 nhiệm vụ với 60 thủ tục hành chính được phân cấp, trong đó riêng lĩnh vực xuất xứ hàng hóa chiếm 36 thủ tục. Theo bà Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa (Cục Xuất nhập khẩu), thời gian giải quyết chỉ 6 giờ đối với hồ sơ trực tuyến và 8 giờ với hồ sơ giấy, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và rút ngắn quy trình xét duyệt.

Bà Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa - Cục Xuất nhập khẩu, phát biểu

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, cho biết các cán bộ được cử đi địa phương đều lên đường với tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng hỗ trợ cơ sở. Đợt công tác không chỉ tháo gỡ khó khăn tại chỗ mà còn giúp cán bộ Trung ương hiểu rõ thực tiễn địa phương, bổ sung kinh nghiệm chuyên môn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc như thiếu đồng bộ ở các lĩnh vực đặc thù như thương mại điện tử, cấp C/O, quản lý thị trường; thiếu nhân lực chuyên môn khi nhiều cán bộ còn kiêm nhiệm.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, phát biểu

Theo bà Trần Thanh Bình, đến nay mới có 18/34 địa phương hoàn tất cơ sở pháp lý cần thiết để vận hành việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). Một số địa phương vẫn phải ban hành thêm văn bản nội bộ để phân cấp hoặc ủy quyền cụ thể cho cơ quan, tổ chức thực hiện.

Ông Phạm Thành Trung đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tránh chồng chéo thẩm quyền và ban hành hướng dẫn về cơ chế phối hợp liên ngành, đồng thời tăng cường hỗ trợ địa phương về kinh phí, hạ tầng và chuyển đổi số.

Về phía địa phương, cần kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đúng người đúng việc và đẩy mạnh đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Địa phương cũng cần chủ động phối hợp, phản ánh kịp thời các khó khăn phát sinh để điều chỉnh chính sách sát thực tiễn.

Bộ Công thương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” tại cơ sở nhằm bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

PHÚC HẬU