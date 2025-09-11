Phấn đấu đưa ngành Toán học vào tốp 150 thế giới

ĐHQG TPHCM vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn giáo sư (GS) Toán học đến từ Pháp. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu phát triển lĩnh vực Toán học. Trong đó, ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu đưa ngành Toán học vào tốp 150 bảng xếp hạng QS thế giới vào năm 2030.

Trong giai đoạn 2020-2024, ĐHQG TPHCM đã đạt hơn 750 công bố quốc tế trong lĩnh vực Toán học, với trên 75% thuộc tạp chí Q1/Q2, trung bình 150 bài mỗi năm. Hiện đội ngũ giảng viên Toán gồm 128 người (4 GS, 16 PGS, 62 TS), với quy mô đào tạo hơn 1.500 sinh viên bậc cử nhân, 370 học viên cao học và 60 nghiên cứu sinh các ngành liên quan đến Toán học. Ngoài ra, chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 cơ sở đào tạo của Pháp đã đào tạo khoảng 300 ThS sau 17 năm hợp tác. Đặc biệt, hơn 150 cựu học viên đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo nước ngoài, trong đó có nhiều người đạt học hàm PGS, GS tại các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế.

Giai đoạn 2025-2030, ĐHQG TPHCM dự kiến sẽ phát triển chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ về Khoa học dữ liệu và AI (giảng dạy bằng tiếng Anh), đồng hướng dẫn và tiến tới đồng cấp bằng tiến sĩ, thành lập nhóm nghiên cứu quốc tế, tăng cường hợp tác với Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu quốc tế Toán học Pháp Việt (IRL FVMA), cũng như mở rộng trao đổi học thuật với các trường đại học hàng đầu của Pháp. ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu đưa Toán học vào tốp 150 của bảng xếp hạng QS Ranking vào năm 2030.

THANH MINH