Gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội

Truyền thông quốc tế trong những ngày qua tiếp tục dành sự quan tâm đáng kể đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn chung, truyền thông quốc tế đánh giá đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam, định hình đường hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Vì lợi ích nhân dân

Các cơ quan báo chính thống của Cuba như Prensa Latina, ACN, Juventud Rebelde và Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba - đã đồng loạt đưa tin đậm nét về Đại hội XIV, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt và soi đường cho nhân dân bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các trang báo điện tử của Prensa Latina, ACN, Juventud Rebelde và Granma đã đăng tải những tin và bài viết về Đại hội XIV, nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội lần này trong việc xác định các mục tiêu và chỉ đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Prensa Latina đã khai trương chuyên mục “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhằm truyền tải và phổ biến những thông tin chính thống về sự kiện trọng đại này của Việt Nam tới công chúng.

Trong khi đó, trong chuyên trang “Cuba và Việt Nam: Những nẻo đường chung”, Granma đã đăng bài diễn văn khai mạc Đại hội của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Lương Cường, trong đó khẳng định quyết tâm tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Báo Granma đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bài viết tựa đề “Đảng quan tâm đến tất cả” đăng ngày 20-1 trên báo Sự thật của Nga, phó Tổng biên tập tờ báo này, ông Mikhail Kostrikov, nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một quốc gia nghèo khó do chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một nền kinh tế phát triển năng động, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng và không ngừng cải thiện mức sống của người dân.

Bài viết cho biết, trong 5 năm gần đây, kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao trên thế giới. Công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP, phản ánh tiến trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, trong đó có vai trò đáng kể của các khoản đầu tư lớn vào những dự án hạ tầng then chốt.

Theo tác giả bài báo, một trong những thước đo quan trọng nhất phản ánh thành công phát triển của Việt Nam là những cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân. Báo dẫn Báo cáo Phát triển con người năm 2025 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), theo đó Chỉ số Phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2023 tăng 14 bậc so với năm 2022, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức cải thiện tích cực. Kết quả này, theo bài viết, thể hiện rõ chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.

Củng cố thêm nền tảng phát triển

Còn theo báo Temoignages, Pháp, trọng tâm của toàn bộ quá trình thảo luận hướng tới hạnh phúc của nhân dân, gắn với khát vọng quốc gia to lớn là “sánh vai cùng các cường quốc”. Báo Temoignages cũng nhận định Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam vừa trải qua thiên tai lớn và đang phải hoạch định con đường phát triển trong môi trường quốc tế nhiều bất định, nơi các chuẩn mực pháp lý và trật tự toàn cầu có dấu hiệu suy giảm. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm ổn định, vừa chủ động thích ứng, củng cố nội lực và nâng cao khả năng tự cường của nền kinh tế.

Trang mạng Stratfor chuyên phân tích thông tin địa chính trị toàn cầu (trụ sở tại Mỹ) nhận định, Đại hội XIV sẽ thông qua các ưu tiên cốt lõi về chính trị và kinh tế cho 5 năm tới, trong đó nổi bật là mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, với định hướng phấn đấu đạt tăng trưởng GDP hàng năm ít nhất 10% trong giai đoạn 2026-2030.

Về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, Stratfor lưu ý các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã đưa nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế trở thành nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Theo Stratfor, điều này cho thấy Việt Nam ngày càng coi quan hệ đối ngoại là trụ cột quan trọng, gắn với ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế, dư luận báo chí quốc tế cũng đặc biệt chú ý tới việc Đại hội XIV tiếp tục đặt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào vị trí trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Trang mạng của kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội XIV, trong đó nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, coi đây là yêu cầu xuyên suốt nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng và hiệu quả quản lý Nhà nước.

VIỆT LÊ