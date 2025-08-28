“Phản diện” Mưa đỏ sánh đôi “Út Trong” Đất rừng phương Nam

Lần đầu tiên, Lương Gia Huy - người vừa gây ấn tượng với vai diễn trong " Mưa đỏ" sẽ có sự kết hợp với Bích Ngọc, nàng “Út Trong” của " Đất rừng phương Nam" trong dự án đầu tay của đạo diễn Hoàng Thơ - " Bịt mắt bắt nai" .

Lương Gia Huy và Bích Ngọc trên phim trường "Bịt mắt bắt nai". Ảnh: ĐPCC

Giữa thời điểm ồ ạt phim Việt ra rạp, Bịt mắt bắt nai được kỳ vọng mang đến sự khác biệt với góc khuất hôn nhân và tình ái, cùng sự phức tạp trong nội tâm của mỗi nhân vật.

Đây vốn là sở trường của đạo diễn Hoàng Thơ, người từng làm nên tên tuổi với loạt phim truyền hình như: Thế lực ngầm, Về quê cưới vợ, Nỗi đau của hạnh phúc, Vũ điệu giữa bầy sói…

Truyện phim mở đầu khi Trang (Thái Trà My), nhân viên bất động sản, bị cưỡng bức trong một lần tiếp khách. Hoảng loạn vì sợ Hiệp (Dũng Bino), người yêu của mình, sẽ chia tay nếu biết chuyện, cô “dụ” anh đến một homestay để được anh cầu hôn.

Tại đây, Trang gặp chủ homestay tên Long (Lương Gia Huy), người có vẻ ngoài giống kẻ đồi bại đã hãm hại mình. Ngọc (Bích Ngọc), vợ của Long, cũng có mặt và luôn có vẻ cam chịu chồng mình. Trang âm thầm điều tra Long để tìm ra sự thật.

Dũng Bino và Thái Trà My - 2 mảnh ghép còn lại trong bộ tứ diễn viên chính của phim. Ảnh: ĐPCC

Theo đạo diễn Hoàng Thơ, anh mong muốn tạo ra một bộ phim mà khi xem xong, khán giả bị ám ảnh bởi câu chuyện, chủ đề lạ nhưng thực tế, xoay quanh phản ứng của mỗi phụ nữ trong xã hội đối với tội ác.

Câu chuyện dẫn dắt khán giả qua hành trình của tội ác, quan sát góc khuất trong cảm xúc của nhân vật, mở lối cho lòng thương cảm hoặc tư tưởng phản đối nơi người xem.

Đạo diễn Hoàng Thơ lần đầu lấn sân điện ảnh. Ảnh: ĐPCC

Tham gia Bịt mắt bắt nai là những diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Việt, trong đó có những tên tuổi ít nhiều gây dấu ấn với khán giả trên màn ảnh rộng thời gian qua.

Đáng chú ý là siêu mẫu Lương Gia Huy - người đang được chú ý với biệt hiệu “phản diện cơ bắp nhất” phim Mưa đỏ. Trước Bịt mắt bắt nai và Mưa đỏ, anh từng tham gia một số phim truyền hình như: Ước mình cùng bay, Sugar baby và là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới.

Lương Gia Huy sẽ lần đầu kết hợp với Bích Ngọc, cô gái gen Z mang nét đẹp thuần khiết, từng được yêu mến qua vai Út Trong của Đất rừng phương Nam. Thời gian qua, Bích Ngọc cũng liên tiếp xuất hiện trong các phim: Cậu Vàng, Hương vị tình thân, Hạnh phúc bị đánh cắp, Lưới trời… và ghi điểm nhờ khả năng diễn giàu cảm xúc và cặp mắt biết nói.

Poster đầu tiên bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Trong tuyến nhân vật chính của phim, Dũng Bino cũng là cái tên được chờ đợi khi lần đầu tiên lấn sân điện ảnh. Trước đó, anh từng gây ấn tượng mạnh với nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ hay web drama: Ngày em đến, tham vọng giàu sang, Bệnh viện thần ái, Anh yêu em được bao lâu…

Mảnh ghép cuối cùng trong dàn diễn viên chính là Thái Trà My - cô gái quen mặt qua các web drama: Gia nhân, Bố già nổi loạn, phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2.

Bịt mắt bắt nai ấn định lịch khởi chiếu từ ngày 26-9.

HẢI DUY