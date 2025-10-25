Phát động chương trình xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh 2025”

Ngày 24-10, theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức lễ phát động chương trình xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM 2025”. Năm nay, chương trình có nhiều điểm đổi mới, hướng đến việc nâng tầm danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh” trở thành chuẩn mực uy tín về phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Nâng tầm danh hiệu

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch HUBA, cho biết, với chủ đề “Doanh nghiệp Xanh - Kiến tạo thành phố xanh”, lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025” dự kiến diễn ra vào ngày 12-12, đánh dấu một chặng đường mới của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trên hành trình kết nối phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2024

Ông Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, nhấn mạnh: Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chương trình được nâng tầm thành danh hiệu cấp thành phố do UBND TPHCM trực tiếp công nhận, có giá trị trong 3 năm và được xét chọn định kỳ 3 năm/lần. Đây là bước khẳng định mạnh mẽ vai trò tiên phong của TPHCM trong việc thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Chung nhận định, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM, cho rằng năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, chương trình năm nay sẽ mở rộng phạm vi xét chọn sang hai khu vực mới của TPHCM sau sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi có nhiều doanh nghiệp mạnh, đồng thời tăng quy mô lên 300 DN tham gia.

“Bộ tiêu chí năm 2025 được xây dựng rất chặt chẽ, khắt khe nhưng cũng cập nhật đầy đủ xu hướng phát triển xanh trên thế giới. Điểm mới nổi bật của chương trình là việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và Hội đồng xét chọn, gồm các chuyên gia độc lập, nhà khoa học, đại diện sở ngành, đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và chuyên môn cao trong toàn bộ quy trình xét duyệt”, ông Đinh Hồng Kỳ cho biết.

Năm nay, chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Do vậy, để khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn, các chuyên gia cho rằng TPHCM nên có cơ chế ưu tiên chính sách cho các doanh nghiệp đạt Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh, như hưởng thêm 2 năm hỗ trợ lãi suất ưu đãi từ Chương trình cho vay kích cầu đầu tư của thành phố, ưu tiên tiếp cận các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng xanh, được đưa vào danh mục ưu tiên tham gia dự án trọng điểm của thành phố…, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của TPHCM.

Tăng sức bật cho doanh nghiệp

Tiếp nối định hướng của thành phố trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC), cho biết, TPHCM đang triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất ưu đãi 0%/năm dành cho các dự án chuyển đổi đạt chuẩn ESG hoặc đầu tư theo hướng xanh, sạch, tiết kiệm năng lượng. Mỗi dự án đủ điều kiện có thể được vay tối đa 200 tỷ đồng, với thời gian hỗ trợ lãi suất lên đến 7 năm.

Doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” còn được sử dụng logo và biểu trưng chính thức trong hoạt động quảng bá, sản phẩm và truyền thông, như một dấu chứng nhận uy tín về phát triển bền vững. Đồng thời, các doanh nghiệp được ưu tiên tham gia chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, kết nối đầu tư - cung cầu, và đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối lớn của thành phố như Saigon Co.op, Satra, MM Mega Market.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mebifarm, cho rằng để hoàn thiện bộ hồ sơ đạt chuẩn ESG không đơn giản, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng đó là khoản đầu tư cho uy tín và thương hiệu. Khi doanh nghiệp hiểu rõ giá trị của minh bạch, của sản xuất sạch, họ sẽ tự tin hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Ban tổ chức, chương trình còn hướng tới việc xây dựng nền tảng dữ liệu xanh của TPHCM, phục vụ công tác quy hoạch đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi giá trị bền vững. Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của chương trình không chỉ là vinh danh, mà sẽ thúc đẩy hình thành cộng đồng DN xanh thực chất, những DN không chỉ nói về “xanh”, mà thật sự hành động, đầu tư và đổi mới để giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, từng bước khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Đồng thời, chương trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần phát triển xanh, tạo động lực để TPHCM vững bước trên hành trình trở thành trung tâm kinh tế xanh của khu vực.

Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” được Báo SGGP khởi xướng từ năm 2006, trở thành một hoạt động tiên phong trong việc lan tỏa tinh thần phát triển bền vững. Đến năm 2023, dưới sự chủ trì của UBND TPHCM, Báo SGGP phối hợp với HUBA chính thức tổ chức chương trình xét chọn theo quy mô cấp thành phố, tạo nền tảng để hình thành một chuẩn mực uy tín về trách nhiệm xã hội và kinh tế xanh.

ÁI VÂN