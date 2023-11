Phát hiện 2 thi thể nam giới trên sông Lam

Trưa 11-11, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn thuộc địa bàn tổ dân phố 1. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin bước đầu, trước đó, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 11-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An trục vớt 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam (đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua kiểm tra trên người 2 thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch.

Đặc điểm nhận dạng bên ngoài: Một nạn nhân mặc áo sơ mi ca rô màu đen trắng dài, quần bò dài màu xám, cao khoảng 1m70, tóc màu đen, độ tuổi khoảng 30-35; nạn nhân còn lại mặc áo khoác nỉ màu xám, quần dài màu xanh, cao khoảng 1m70, tóc màu đen, độ tuổi khoảng 30-35...

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Chính quyền địa phương và cơ quan công an cũng đã phát thông báo để truy tìm tung tích của 2 thi thể nạn nhân nói trên.