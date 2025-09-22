Xã hội

Phát hiện điểm khai thác cát trái phép ở Đắk Lắk

SGGPO

Ngày 22-9, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với Công an xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) xử lý vụ việc khai thác cát trái phép.

Trước đó, khoảng 8 giờ 10, ngày 15-9, đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã theo dõi và bắt quả tang Phạm Văn H. (sinh năm 1986, trú tại thôn 8, xã Krông Bông) đang có hành vi khai thác cát tại một bãi tập kết gần con suối tại khu vực thôn 8.

552468730_1949429559227212_8931637204360278846_n.jpg
Điểm tập kết cát trái phép tại khu vực thôn 8, xã Krông Bông

Thời điểm kiểm tra, H. không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc khai thác cát. H. khai nhận, bãi tập kết cát trên là của Lê Trí C. (sinh năm 1979, trú cùng thôn 8). H. được C. dẫn đến bãi tập kết để xúc, vận chuyển cát đi bán cho các hộ dân.

552054490_4280317748918572_423136141192779124_n.jpg
Thuyền hút cát trái phép đã bị lực lượng công an tạm giữ

Qua làm việc, C. khai nhận, không có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản. C. đã sử dụng ghe vỏ sắt tự chế, gắn máy nổ, hút cát, đưa về tập kết tại khu vực thôn 8 rồi bán lại cho người dân.

Hiện, đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chuyển giao hồ sơ cùng nhiều tang vật liên quan cho Công an xã Krông Bông để xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Phạm Văn Huy Krông Bông Tập kết Máy nổ Kiếm lợi Năm 1979 Giấy phép hoạt động Khai thác cát trái phép điều tra

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn