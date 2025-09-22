Phát hiện điểm khai thác cát trái phép ở Đắk Lắk

Ngày 22-9, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với Công an xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) xử lý vụ việc khai thác cát trái phép.

Trước đó, khoảng 8 giờ 10, ngày 15-9, đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã theo dõi và bắt quả tang Phạm Văn H. (sinh năm 1986, trú tại thôn 8, xã Krông Bông) đang có hành vi khai thác cát tại một bãi tập kết gần con suối tại khu vực thôn 8.

Điểm tập kết cát trái phép tại khu vực thôn 8, xã Krông Bông

Thời điểm kiểm tra, H. không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc khai thác cát. H. khai nhận, bãi tập kết cát trên là của Lê Trí C. (sinh năm 1979, trú cùng thôn 8). H. được C. dẫn đến bãi tập kết để xúc, vận chuyển cát đi bán cho các hộ dân.

Thuyền hút cát trái phép đã bị lực lượng công an tạm giữ

Qua làm việc, C. khai nhận, không có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản. C. đã sử dụng ghe vỏ sắt tự chế, gắn máy nổ, hút cát, đưa về tập kết tại khu vực thôn 8 rồi bán lại cho người dân.

Hiện, đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chuyển giao hồ sơ cùng nhiều tang vật liên quan cho Công an xã Krông Bông để xử lý theo thẩm quyền.

MAI CƯỜNG