Phát hiện, xử lý ổ dịch bệnh dại ở Quảng Ngãi

Ngày 13-10, ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, thông tin về việc phát hiện, xử lý bước đầu ổ dịch bệnh dại trên địa bàn xã.

Vào ngày 7-10 tại xóm 7, thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong đã ghi nhận 1 con chó nghi mắc bệnh dại, với các triệu chứng như hung dữ, mất phương hướng, chảy nước dãi…

Đến ngày 9-10, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của Trạm Chẩn đoán và xét nghiệm II, thuộc Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II cho thấy dương tính với virus dại.

Chó bị bệnh dại có các dấu hiệu rất hung dữ

Trước tình hình trên, UBND xã đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát, khoanh vùng và xử lý ổ dịch bước đầu nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

UBND xã Thọ Phong phối hợp các lực lượng chức năng lập tức điều tra thông tin dịch tễ, ghi nhận, thông tin từ người dân xung quanh cho biết, trước đó khoảng 15 ngày, 1 con chó lạ có những triệu chứng lừ đừ, thè lưỡi, chảy nước dãi, mắt đỏ cắn loạn xạ chó nuôi của người dân và được người dân đánh chết, sau đó đến ngày 7-10 thì xuất hiện ổ dịch.

UBND xã Thọ Phong đã phân công Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã phối hợp với cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, khoanh vùng toàn bộ chó nuôi ở xóm 7, thôn Phong Niên Thượng.

Xóm 7 có 67 hộ nuôi 79 con chó, trong đó, chỉ có 7 con chó được tiêm phòng vaccine dại và hiện có 11 con chó có nguy cơ nhiễm. Chính quyền địa phương đã vận động hộ dân và tổ chức tiêu hủy đối với 4 con chó có biểu hiện bất thường.

NGUYỄN TRANG