Phát huy hào khí Nam bộ trong quá trình phát triển TPHCM Anh hùng

Tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7...

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao, động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do. Sự kiện để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chung sức, đồng lòng, sáng tạo để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố diễn ra trong bối cảnh nhiều thuận lợi và thách thức, thành phố đã bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trên các lĩnh vực, đi đôi với tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu, nhờ vậy đã tạo được chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí cho biết, TPHCM đang tập trung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, TPHCM quyết tâm đồng lòng cùng cả nước tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển TPHCM xứng đáng là Thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM Dương Quan Hà bày tỏ tự hào khi hòa vào không khí kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến. “Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước, thành phố và tin rằng tinh thần, truyền thống yêu nước nồng nàn, bài học của Nam bộ kháng chiến vẫn tiếp tục soi sáng hiện tại và tương lai, đặc biệt trong thời kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM bày tỏ.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Là thế hệ trẻ được sinh ra trong thời đất nước hòa bình, được học tập, công tác, được tạo mọi điều kiện phát triển năng lực bản thân, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh bày tỏ, đó là niềm hạnh phúc to lớn của thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ thành phố luôn tích cực tham gia những công việc khó khăn, chung vai gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thành phố thân yêu.

Trong thời kỳ kháng chiến, đó là hình ảnh của hàng triệu thanh niên Tiền phong Nam bộ nêu cao lời thề son sắt với Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định xuống đường tranh đấu. Theo Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành, đội hình “Đồng hành cùng địa phương” có mặt tại 168 xã, phường và 8 địa bàn biên giới, đặc khu, huy động hơn 60.000 tình nguyện viên túc trực hàng ngày tại các trung tâm hành chính công, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công.

Tiếp nối truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất, phát huy hào khí Nam bộ “Thành đồng Tổ quốc”, thay mặt tuổi trẻ TPHCM, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh hứa sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó, góp phần đưa non sông Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong mỏi.

THÁI PHƯƠNG