Phát huy truyền thống, huy động nguồn lực xã hội cải thiện đời sống người dân

Năm 2026, các khu phố đăng ký nhiều công trình thiết thực như: lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, nâng cấp hẻm xanh - sạch - an toàn, thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc, trao thẻ BHYT cho hộ khó khăn...

Ngày 16-11, liên khu phố 14, 15, 19, 22, 23, 24 (phường Tam Bình, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đến dự.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tại ngày hội, Đại diện Ban Công tác Mặt trận liên khu phố đã báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025. Qua đó, các khu phố đã tổ chức nhiều mô hình hiệu quả, như hỗ trợ vay vốn giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, nâng cấp hẻm, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, vận động người dân tham gia chuyển đổi số, giám sát vệ sinh môi trường…

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu chúc mừng tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực của cán bộ, nhân dân các khu phố. Đồng chí đề nghị cấp ủy khu phố và Ban Công tác Mặt trận các khu phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, dự án và công trình đang triển khai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân trao quà cho hộ khó khăn

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân và Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình Nguyễn Trần Phượng Trân trao học bổng cho các em học sinh

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cũng lưu ý các khu phố nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết, gây mất ổn định trật tự xã hội. Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, khuyến khích người dân và cán bộ khu phố tích cực góp ý, hiến kế cho chính quyền trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ hơn nữa giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần nghĩa tình và sự năng động sáng tạo của nhân dân, huy động nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo an sinh, cải thiện đời sống người dân và xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện.

THU HƯỜNG