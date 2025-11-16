Phát triển doanh nghiệp gắn với an sinh xã hội

Sáng 16-11, tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (CNS) đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “Chặng đường 20 năm – Chung tay vì an sinh xã hội”.

Đại biểu khách mời, Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên CNS tham gia chương trình. Ảnh: THANH DUNG

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi nội dung hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty (27-3-2006 – 27-3-2026), qua đó phát động phong trào rèn luyện sức khỏe đồng thời hướng đến chung tay vì an sinh xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng CNS.

Đến tham dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 302; Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm 286, Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng; Đại tá Nguyễn Đức Tuyên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Trung tâm 286, Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng; Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Trung Mỹ Tây, cùng các khách hàng, đối tác, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công nhân viên CNS.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Phi Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn chia sẻ, chuỗi sự kiện chào mừng nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng của chặng đường 20 năm hình thành và phát triển CNS để có được tầm vóc và sự lớn mạnh như hôm nay. “Năm 2025, CNS nằm trong danh sách 50 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, đây là nỗ lực đáng khích lệ thể hiện lòng quyết tâm phấn đấu của cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tổng Công ty”, đồng chí Trần Phi Long bày tỏ.

Đồng chí Trần Phi Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TMHH Một thành viên phát biểu tại chương trình. Ảnh: THANH DUNG

Được biết, trong suốt thời gian phát động thực hiện chương trình đi bộ đồng hành, CNS đã nhận sự ủng hộ của 23 đơn vị, đối tác, khách hàng và nhà tài trợ với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng.

Tại chương trình sáng nay, Ban lãnh đạo CNS đã trao kinh phí hỗ trợ cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc 15 cơ sở thành viên. Cùng với đó, trao kinh phí xây dựng 1 mái ấm công đoàn (trị giá 60 triệu đồng), 2 căn nhà đồng đội (trị giá 80 triệu đồng/căn) và 1 căn nhà tình bạn (60 triệu đồng), công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, lãnh đạo CNS cũng trao kinh phí hỗ trợ phường Trung Mỹ Tây (50 triệu đồng và một căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng).

Lãnh đạo CNS trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: THANH DUNG

Sau hoạt động đi bộ đồng hành, khách mời và Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên CNS tham dự chương trình tham gia vào hoạt động trồng cây lưu niệm tại Khu Công viên Phần mềm Quang Trung.

Khách mời, Ban lãnh đạo CNS trồng cây lưu niệm. Ảnh: THANH DUNG

THANH DUNG