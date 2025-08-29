Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và TP Huế

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Thường vụ Thành ủy Huế để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu của 2 Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng và Thành ủy Huế đã trình bày tóm tắt dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đã cho ý kiến, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị cần làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Cao Bằng và TP Huế; đồng thời gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà địa phương đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Cao Bằng và Thành ủy Huế. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị 2 địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Đồng thời, 2 địa phương tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn; nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ TP Huế xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết để trình đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau đại hội; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo khí thế phấn khởi và đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng đại hội, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội.

TRẦN BÌNH