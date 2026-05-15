Bé trai 2 tuổi bị bạo hành đã xuất viện

Bé N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân bị mẹ và cha dượng bạo hành, sẽ được chuyển đến chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM.

Ngày 15-5, ThS-BSCK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, tình trạng sức khỏe của bé K. hiện ổn định. Các tổn thương thể chất cơ bản được kiểm soát tốt, tinh thần của bé tích cực hơn.

Bé N.G.K. và các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 trước khi xuất viện.

Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh viện cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện, bàn giao bé cho Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM.

Tại nơi ở mới, bé K. sẽ được chăm sóc trong môi trường sống an toàn, theo dõi sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tâm lý.

Đây cũng là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ tái tổn thương, đồng thời, giúp cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Bé N.G.K. trở nên vui khỏe hơn sau những ngày điều trị.

Điều quan trọng nhất lúc này là bé sẽ được sống trong môi trường an toàn, có sự yêu thương và chăm sóc đúng nghĩa. Chúng tôi hy vọng, với sự đồng hành của các cơ quan chức năng và cộng đồng, bé sẽ có một tuổi thơ bình yên. ThS-BSCK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Trước đó, ngày 3-5, bé K. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng, suy hô hấp, dập gan, dập lách, dập phổi, nghi do bị bạo hành trong thời gian dài.

Các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn, triển khai phác đồ điều trị toàn diện, hỗ trợ tâm lý ban đầu cho bệnh nhi. Bệnh viện cũng kích hoạt “Mô hình một cửa” tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bỏ rơi.

Bé N.G.K. sẽ được Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM chăm lo.

Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng cùng Phòng Công tác xã hội đặc biệt quan tâm, phối hợp cơ quan chức năng để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho bé.

Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bé K.

Bé N.G.K. trong ngày xuất viện.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, mẹ ruột của bé K.) cùng Danh Chơn (30 tuổi, An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con.

GIAO LINH