Bão Bualoi sắp vượt Philippines, mạnh trở lại trên Biển Đông

Sáng nay 26-9, tâm bão đã vào Philippines. Cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế nhận định đêm nay, tâm bão vào Biển Đông, mạnh trở lại.

Rạng sáng nay 26-9, cập nhật mới nhất từ các trung tâm khí tượng quốc tế, bão Bualoi (theo tên quốc tế, Philippines gọi là Ubong, Việt Nam sẽ gọi là bão số 10) đã đi vào miền Trung Philippines với sức gió mạnh dữ dội, kèm theo mưa lớn và sóng cao nguy hiểm.

Tâm bão Bualoi đã đổ bộ miền Trung Philippines. Cập nhật lúc 6 giờ ngày 26-9 (giờ Việt Nam) theo mô hình của Mỹ. Nguồn: Z.E

Trong đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, Bualoi được xác định ở cấp bão nhiệt đới dữ dội với sức gió duy trì 100km/giờ (tương đương cấp 10 gió bão theo thang Việt Nam), áp suất trung tâm 985hPa (áp suất càng thấp thì bão càng mạnh).

Cùng thời điểm, Đài Khí tượng Hồng Công (HKO) 4 giờ sáng nay ghi nhận tâm bão ở 12,2 độ vĩ Bắc - 124,1 độ kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió 110km/giờ (tương đương cấp 11).

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC - Mỹ) trong bản tin 18 giờ UTC ngày 25-9 (tức 1 giờ sáng 26-9 giờ Hà Nội) cho biết, bão đang cách Manila (Philippines) khoảng 560km về phía Đông Nam, gió cực đại 100km/giờ (cấp 10), áp suất khoảng 993mb (theo thang đo của Mỹ), di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ gần 25km/giờ. Sóng cao gần tâm bão có thể đạt 7-8m (tương đương sóng cấp nguy hiểm theo quy chuẩn Việt Nam).

Một số mô hình khí tượng khác của Mỹ cũng khẳng định Bualoi đang hoạt động quanh tọa độ 12,1 độ vĩ Bắc - 125,5 độ kinh Đông với sức gió 55 hải lý/giờ (khoảng 102km/giờ, tương đương cấp 10), áp suất 993mb, di chuyển Tây Tây Bắc.

Dự báo tâm bão Bualoi đổ bộ Việt Nam theo mô hình của Mỹ cập nhật sáng nay 26-9

Như vậy, so với các thời điểm trong ngày 25-9, khi đổ bộ Philippines, bão Bualoi đã giảm 1-2 cấp (từ cấp 12 theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam nhận định). Một số nền tảng dự báo trực tuyến như Zoom Earth (tổng hợp JMA, JTWC) dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ suy yếu nhẹ khi vượt qua Philippines nhưng có khả năng mạnh trở lại khi đi vào Biển Đông, thậm chí còn đạt cấp bão mạnh hơn (có thể vượt cấp 12 theo thang gió bão Việt Nam).

Công an xã Thàng Tín (tỉnh Tuyên Quang) hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch thóc lúa trước khi mưa bão đổ bộ

Các nền tảng này đã phát cảnh báo màu đỏ và cam cho Philippines và các khu vực lân cận do nguy cơ gió mạnh, mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Đây cũng là tín hiệu cảnh báo sớm cho Việt Nam với dự báo tâm bão Bualoi sẽ đổ bộ vào nước ta.

Dự báo của Việt Nam Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay 26-9, tâm bão ở khoảng 11,9 độ vĩ Bắc - 125,2 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/giờ và dự báo trong đêm 26-9 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Dự báo của Việt Nam lúc 1 giờ ngày 26-9 Đến 1 giờ ngày 27-9, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/giờ, tiến sâu vào Biển Đông. Tâm bão khi đó mạnh cấp 11, giật cấp 14. Đến 1 giờ ngày 28-9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25-30km/giờ và có khả năng mạnh thêm lên cấp 12, giật cấp 15. Đến 1 giờ ngày 29-9, bão vẫn duy trì hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25km/giờ và mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Lúc này, vùng biển nguy hiểm là khu vực Tây Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, nam vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

PHÚC HẬU