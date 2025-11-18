Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Lê Quốc Phong thăm nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025), lãnh đạo TPHCM đã đến thăm và tri ân các nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình

Chiều 18-11, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến thăm và chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; và đến thăm gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Tại nhà PGS-TS Phan Thanh Bình, đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện thân tình và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của ông dành cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Thành uỷ ân cần hỏi thăm sức khoẻ và lắng nghe những ý kiến đóng góp của PGS-TS Phan Thanh Bình

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Lê Quốc Phong gửi lời chúc PGS-TS Phan Thanh Bình luôn mạnh khỏe, giữ trọn tinh thần tâm huyết của một nhà giáo, nhà quản lý đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp tri thức. Thành phố trân trọng và mong tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu của ông trong thời gian tới.

PGS-TS Phan Thanh Bình bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của lãnh đạo Thành phố, đồng thời chia sẻ niềm kỳ vọng TPHCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, năng động hơn nữa.

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn

Tiếp đó, đồng chí Lê Quốc Phong đã đến thăm gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, bày tỏ lòng tri ân đối với một nhà giáo tận tâm, một nhà khoa học tận tụy, suốt đời cống hiến cho nền khoa học nước nhà và sự phát triển của TPHCM. Đồng chí gửi lời thăm hỏi đời sống gia đình, mong người thân của cố giáo sư tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của ông.

Cùng ngày, đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM, đã đến thăm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và thầy Đỗ Quốc Anh Triết (Nhà giáo tiêu biểu năm 2024, giáo viên của trường). Đồng chí Nguyễn Việt Long (thứ ba từ trái sang) thăm, chúc mừng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Tại buổi thăm, đoàn gửi lời chúc mừng tập thể nhà trường và bày tỏ sự trân trọng đối với thầy Đỗ Quốc Anh Triết, người thầy có nhiều đóng góp cho chất lượng dạy học của trường và sự nghiệp giáo dục của TP. Đồng chí Nguyễn Việt Long mong muốn nhà trường và đội ngũ thầy cô tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy tinh thần đổi mới và bồi dưỡng nhân tài cho Thành phố, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố.

