Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị thăm, động viên các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu dịp tết

Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Phòng truyền thống của Trung đoàn Gia Định.



Đoàn dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung đoàn Gia định. Ảnh: HỮU TÂN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tham quan Phòng truyền thống Trung đoàn Gia Định. Ảnh: THU HƯỜNG

Tại buổi thăm, các đại biểu đã xem phim giới thiệu về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự trong năm qua của Trung đoàn Gia Định. Trong đó, Trung đoàn tập trung vào công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, huấn luyện chiến sĩ mới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, thực hiện công tác dân vận và các nhiệm vụ khác...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ phấn khởi với kết quả của Trung đoàn Gia Định. Theo đồng chí, năm 2024, Trung đoàn đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn đại biểu TPHCM tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Ảnh: HỮU TÂN

Đồng chí cũng giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định trong việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trung đoàn Gia đình cũng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh và tham gia tích cực các hoạt động tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Ảnh: HỮU TÂN

Đồng chí mong muốn, năm 2025 với nhiều sự kiện lớn của đất nước, Trung đoàn Gia Định tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cùng với bề dày lịch sử, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, từ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đến nắm chắc tình hình để tham mưu Bộ Tư lệnh TPHCM làm tốt hơn nữa công tác quốc phòng của địa phương, bảo vệ trật tự trị an, mang lại bình yên cho nhân dân.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc cán bộ chiến sĩ đón tết an vui, an toàn, lành mạnh; thực hiện tốt các chính sách pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

* Tiếp đó, đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong năm 2024; trong đó nổi bật là công tác duy trì lực lượng trực ban sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay tuyệt đối; tham gia công tác diễn tập hội thi, hội thao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 370. Ảnh: THU HƯỜNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tin tưởng, với bề dày truyền thống, Sư đoàn Không quân 370 tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp thật tốt với địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị lì xì cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 370. Ảnh: THU HƯỜNG

Trước thềm năm mới, đồng chí chúc Sư đoàn tiếp tục đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; chúc các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn và gia đình các đồng chí năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, vui xuân an toàn lành mạnh; chúc sư đoàn đạt được thật nhiều kết quả tích cực trong năm mới.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, Đại tá Lê Văn Hợi, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 cũng giới thiệu với đoàn về truyền thống của Sư đoàn. Theo Đại tá Lê Văn Hợi, năm 2025, Sư đoàn Không quân 370 tập trung mạnh mẽ cho công tác diễn tập nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá Lê Văn Hợi khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn đều giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân; luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Sư đoàn Không quân 370 cũng xác định phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp cho nhân dân đón tết vui tươi, an toàn.

Tối cùng ngày, Quân khu 7 tổ chức chương trình dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu TPHCM và cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THU HƯỜNG Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THU HƯỜNG Về phía Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy - Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 7.

THU HƯỜNG