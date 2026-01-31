Trao quà tri ân, hỗ trợ nữ cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn
Sáng 31-1, tại sân vận động Tao Đàn (phường Bến Thành, TPHCM), Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TPHCM tổ chức chương trình giao hữu bóng đá năm 2026, kết hợp trao quà tri ân và hỗ trợ các nữ cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Bính Ngọ.
Chương trình có sự tham gia của 4 đội bóng gồm: Đội bóng đá Cán bộ, viên chức TPHCM; Đội bóng đá cựu cầu thủ bóng đá Nam TPHCM; Đội bóng đá cựu cầu thủ bóng đá Nữ TPHCM; Đội bóng đá Cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài Gòn.
Tại sự kiện, lãnh đạo TPHCM cùng ban tổ chức đã trực tiếp trao quà tri ân đến các nữ cựu cầu thủ bóng đá TPHCM – những người từng đóng góp quan trọng cho phong trào bóng đá nữ thành phố qua nhiều giai đoạn. Một số trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống, chấn thương cần hỗ trợ cũng được chăm lo kịp thời.
Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với các cựu cầu thủ sau khi rời sân cỏ, đồng thời lan tỏa tinh thần nghĩa tình, tri ân những cá nhân có đóng góp tích cực cho thể thao thành phố.
Song song với chương trình trao quà, các trận đấu giao hữu diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo khán giả, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn và người dân đến theo dõi, cổ vũ.
Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn tiếp tục kết nối các thế hệ cầu thủ, góp phần xây dựng phong trào thể thao quần chúng, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống cho các cựu cầu thủ bóng đá TPHCM.