Xã hội

Trao quà tri ân, hỗ trợ nữ cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Sáng 31-1, tại sân vận động Tao Đàn (phường Bến Thành, TPHCM), Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TPHCM tổ chức chương trình giao hữu bóng đá năm 2026, kết hợp trao quà tri ân và hỗ trợ các nữ cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phương trao cúp cho các đội bóng giành chiến thắng tại chương trình giao hữu bóng đá và trao quà tri ân nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phương trao cúp cho các đội bóng giành chiến thắng tại chương trình giao hữu bóng đá và trao quà tri ân nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình có sự tham gia của 4 đội bóng gồm: Đội bóng đá Cán bộ, viên chức TPHCM; Đội bóng đá cựu cầu thủ bóng đá Nam TPHCM; Đội bóng đá cựu cầu thủ bóng đá Nữ TPHCM; Đội bóng đá Cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài Gòn.

IMG_7581.jpeg
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng chụp hình lưu niệm cùng bốn đội bóng tham gia chương trình giao hữu tại sân Tao Đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại sự kiện, lãnh đạo TPHCM cùng ban tổ chức đã trực tiếp trao quà tri ân đến các nữ cựu cầu thủ bóng đá TPHCM – những người từng đóng góp quan trọng cho phong trào bóng đá nữ thành phố qua nhiều giai đoạn. Một số trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống, chấn thương cần hỗ trợ cũng được chăm lo kịp thời.

IMG_7546.jpeg
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng; PGS-TS, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng trao quà tri ân đến nữ cựu cầu thủ bóng đá TPHCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 Ảnh: HOÀNG HÙNG
IMG_7540.jpeg
Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng trao quà đến nữ cựu tuyển thủ bóng đá TPHCM tại chương trình giao hữu và tri ân nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với các cựu cầu thủ sau khi rời sân cỏ, đồng thời lan tỏa tinh thần nghĩa tình, tri ân những cá nhân có đóng góp tích cực cho thể thao thành phố.

IMG_7553.jpeg
Ông Hồ Nguyễn, Tổng Thư ký Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TPHCM trao quà đến gia đình các nữ cựu cầu thủ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song với chương trình trao quà, các trận đấu giao hữu diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo khán giả, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn và người dân đến theo dõi, cổ vũ.

IMG_7593.jpeg
Đông đảo sinh viên Trường Đại học Sài Gòn đến sân Tao Đàn cổ vũ cho cầu thủ 4 đội bóng
﻿ Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn tiếp tục kết nối các thế hệ cầu thủ, góp phần xây dựng phong trào thể thao quần chúng, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống cho các cựu cầu thủ bóng đá TPHCM.

IMG_7611.jpeg
Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội bóng Cán bộ, viên chức TPHCM và đội bóng cựu cầu thủ Nữ TPHCM trong khuôn khổ chương trình giao hữu bóng đá năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tin liên quan
HOÀNG HÙNG

Từ khóa

giao hữu bóng đá cựu cầu thủ TPHCM Xuân Bính Ngọ 2026 sân Tao Đàn thể thao phong trào

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn