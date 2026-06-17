Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Chiều 17-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Đến thăm Văn phòng đại diện Báo VietNamNet tại TPHCM và Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TPHCM, đồng chí Dương Trọng Hiếu trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thành phố, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm Văn phòng đại diện Báo VietNamNet tại TPHCM

Các đơn vị đã có nhiều tuyến bài chuyên sâu, phản ánh sinh động quá trình triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình như: Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố; phòng chống, ngăn chặn các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...

Nhân dịp này, đồng chí Dương Trọng Hiếu gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các cơ quan báo chí; mong muốn, Báo VietNamNet và Báo Công lý tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trong tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Đoàn đến thăm Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TPHCM

TPHCM đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới; lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt... Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng về các nội dung trên, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

CẨM TUYẾT