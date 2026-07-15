TPHCM bước vào cao điểm 150 ngày đêm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho người dân

Ngày 15-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau 1 tháng 20 ngày triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân (từ 25-5 đến ngày 15-7), toàn thành phố đã có 534.346 người dân được khám sức khỏe và được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám sức khỏe cho người dân phường Phú Mỹ (Ảnh: BVCC)

Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn ngành y tế, đồng thời tạo nền tảng để thành phố bước vào Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm với quyết tâm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được khám sức khỏe trong năm 2026.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, để tăng tốc thực hiện chương trình, Sở Y tế TPHCM đã hoàn tất phương án kết nối toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh với 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Theo đó, tất cả các bệnh viện công lập, bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện thuộc Bộ, ngành, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế đều được phân công đồng hành cùng từng địa phương trong suốt chiến dịch.

Mỗi xã, phường, đặc khu được kết nối với một hoặc nhiều cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa bàn. Các bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức các đội khám sức khỏe lưu động tại trạm y tế, các điểm khám cộng đồng hoặc ngay tại khu dân cư, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.

"Điểm khác biệt của chương trình không chỉ là huy động thêm nguồn nhân lực mà còn hình thành một cơ chế phối hợp bền vững giữa bệnh viện và y tế cơ sở. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm lập danh sách, tuyên truyền, vận động người dân và bố trí địa điểm khám; các bệnh viện cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia các đội khám lưu động, đồng thời hỗ trợ chuyên môn, chuyển tuyến khi cần thiết và tiếp tục quản lý các trường hợp mắc bệnh mạn tính sau khám", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Đồng thời, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, mỗi người dân sau khi khám sức khỏe đều được cập nhật thông tin vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, giúp chuyển từ mô hình khám chữa bệnh khi có bệnh sang chủ động theo dõi, dự phòng và quản lý sức khỏe từ sớm.

Để hoàn thành mục tiêu trong thời gian còn lại của năm, Sở Y tế yêu cầu các địa phương áp dụng phương pháp "quản trị thời gian ngược", xác định chỉ tiêu khám theo từng tháng, từng tuần, từng ngày trên cơ sở số dân chưa được khám. Cùng với đó, các bệnh viện chủ động điều phối nhân lực, thiết bị, tổ chức khám linh hoạt ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và tăng cường các đội khám lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Sở Y tế cũng đề nghị UBND 168 xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn tất việc ký kết với các bệnh viện đã được phân công, thống nhất lịch khám, địa điểm tổ chức, phương án huy động người dân tham gia, sẵn sàng bước vào Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm bắt đầu từ ngày 16-7.

THÀNH AN