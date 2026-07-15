Xuyên đêm đưa người bệnh bị sốc tuỷ từ đặc khu Trường Sa về đất liền điều trị

Vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 15-7, Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18 đưa người bệnh bị sốc tuỷ do chấn thương cột sống - tủy cổ nghiêm trọng từ đảo Sơn Ca (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Trực thăng vận chuyển người bệnh từ đặc khu Trường Sa về đất liền điều trị (Ảnh: TRẦN CHÍNH)

Người bệnh là anh P.V.M. (41 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) đang công tác tại đảo Sơn Ca. Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 14-7, trong quá trình làm việc, người bệnh nhân không may bị ván khuôn từ trên cao đổ xuống, đè trực tiếp vào vùng gáy và được đưa đến Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thời điểm tiếp nhận, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định; tuy nhiên, bị liệt hoàn toàn, mất cảm giác và khả năng vận động từ vùng ngực trở xuống, rối loạn cơ vòng....

Trước tình trạng nghiêm trọng của người bệnh, lúc 14 giờ 30 phút ngày 14-7, Bệnh xá đảo Sơn Ca tổ chức hội chẩn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Đại tá, TS-BS Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chủ trì hội chẩn, cùng sự tham gia của các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa liên quan. Qua khai thác bệnh sử và đánh giá các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tủy, chấn thương cột sống - tủy cổ, theo dõi gãy, trật đốt sống C6-C7; biến chứng liệt hoàn toàn hai chân sau tai nạn lao động.

Các y bác sĩ sơ cứu người bệnh trước khi vận chuyển về đất liền (Ảnh: TRẦN CHÍNH)

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp. Bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng do phù tủy tiến triển, suy hô hấp và các biến chứng đe dọa tính mạng; cần được vận chuyển bằng đường không về đất liền trong thời gian sớm nhất nhằm tận dụng “thời gian vàng” để can thiệp, điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 20 giờ 30 phút ngày 14-7, trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN-8614 của Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18, cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Nguyễn Thế Nhã, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, làm tổ trưởng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca thực hiện nhiệm vụ. Bệnh viện Quân y 175 đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và xây dựng các phương án xử trí những tình huống có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Trong thời gian chờ chuyến bay, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục hỗ trợ chuyên môn từ xa, hướng dẫn Bệnh xá đảo Sơn Ca theo dõi sát tình trạng thần kinh, hô hấp và huyết động của bệnh nhân theo phác đồ đã thống nhất. Khi tiếp cận, kíp cấp cứu ghi nhận người bệnh tỉnh, tiếp xúc được, liệt và mất cảm giác từ vùng ngực trở xuống, rối loạn cơ vòng, đang được hỗ trợ thở oxy và có nhịp tim không đều.

Người bệnh đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân Y 175 (Ảnh: TRẦN CHÍNH)

Kíp cấp cứu nhanh chóng cố định cột sống cổ bằng dụng cụ chuyên dụng, giảm đau, hỗ trợ và ổn định tình trạng hô hấp, huyết động, sau đó vận chuyển người bệnh về đất liền để tiếp tục điều trị tích cực.

Sau hành trình vận chuyển bằng đường không, người bệnh được đưa về đất liền an toàn và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 lúc 7 giờ 40 phút ngày 15-7.

THÀNH SƠN