Phố sách cũ hồi sinh ở Nhật Bản

Nhiều du khách quốc tế tìm đến phố sách Hankyu Used Book Town để “săn kho báu văn hóa”. Ảnh: NIKKEI ASIA

Ẩn mình giữa nhịp sống hối hả của một đô thị Osaka sầm uất, có một “phố sách cũ” mà người Nhật gọi là Hankyu Used Book Town, nơi tập trung hàng chục hiệu sách nhỏ chuyên bán sách hiếm, truyện tranh cổ, tạp chí cũ và đặc biệt là các ấn phẩm nghệ thuật như tranh phù thế (ukiyo-e)…

Theo Nikkei Asia, con phố này gần quận Umeda nhộn nhịp, đang thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế với những kệ sách gỗ mộc mạc chất đầy sách in từ nhiều thập niên trước, bên cạnh tranh ukiyo-e, những tấm bản đồ cổ, hay những ấn phẩm thủ công được giữ gìn bằng sự trân trọng của nhiều thế hệ. Du khách trong nước, đặc biệt là giới trẻ, đến phố sách để tìm cảm giác “hoài niệm analog” giữa đời sống số. Việc cầm trên tay một cuốn sách cũ, ngửi mùi giấy đã ngả vàng…, trở thành một trải nghiệm khác biệt - một “liều thuốc tinh thần” khó có gì thay thế.

Với nhiều du khách nước ngoài, đây là nơi để họ săn kho báu văn hóa. Họ kiên nhẫn giờ này qua giờ khác, có khi cả ngày để tìm một cuốn sách in từ thập niên 1960, một tấm bản đồ Nhật Bản thời Minh Trị, hay thậm chí một bức tranh in mộc tái bản từ ukiyo-e cổ. Những món đồ ấy không chỉ đơn thuần là vật phẩm, mà còn chứa đựng ký ức và dấu ấn nghệ thuật đặc trưng của Nhật Bản. Trong đó, tranh in và sản phẩm thủ công nhỏ chính là “liều thuốc” giúp các chủ tiệm duy trì cửa hàng. Một tấm ukiyo-e với giá vừa phải có thể hấp dẫn du khách phương Tây hơn là một bộ tiểu thuyết Nhật ngữ khó đọc. Cách làm này cho thấy sự uyển chuyển, gìn giữ truyền thống nhưng cũng thích nghi với dòng chảy hiện đại.

Với Osaka, phố sách cũ vừa là chứng tích ký ức, vừa là chiến lược mềm để gắn kết thành phố với bạn bè quốc tế qua văn hóa đọc. Dọc con phố ấy, những kệ sách gỗ mộc mạc chất đầy sách in từ nhiều thập niên trước, bên cạnh tranh ukiyo-e, những tấm bản đồ cổ, hay những ấn phẩm thủ công được giữ gìn bằng sự trân trọng của nhiều thế hệ. Điều làm nên sức hút đặc biệt của con phố không chỉ nằm ở giá trị của từng cuốn sách, mà còn ở không khí riêng.

Theo The Japan Times, phố sách cũ Osaka đang trở thành điểm dừng chân quen thuộc của cả những người sưu tầm, nghiên cứu lẫn du khách ưa khám phá. Các cửa hàng dù nhỏ bé, vẫn duy trì hoạt động bằng cách vừa bảo tồn giá trị cũ, vừa thử nghiệm những sản phẩm độc đáo như tranh in mộc bản ukiyo-e hay bản sao hiếm, thổi luồng sinh khí mới cho nghề truyền thống.

Ở góc độ du lịch, những con phố này trở thành điểm nhấn văn hóa trong bản đồ trải nghiệm Nhật Bản. Không chỉ Osaka lặng lẽ giữ cho mình bầu không khí cổ xưa, xu hướng khôi phục và quảng bá các phố sách cũ cũng xuất hiện tại phố Jimbocho ở Tokyo - được mệnh danh là “thánh địa sách” của Nhật Bản, quy tụ hàng trăm cửa hiệu sách cũ với đủ thể loại, hay phố Teramachi-dori ở Kyoto với không gian lắng đọng, hình ảnh truyền thống được kết nối với hiện tại.

Điều này phản ánh sự trỗi dậy của trào lưu văn hóa tìm về với vật thể cũ, thủ công, truyền thống…, như một phản ứng tự nhiên trong nhịp sống hối hả của thời đại số hóa. Nơi đây, sự chậm rãi, tính vật thể, cảm giác được cầm nắm… trở thành một trải nghiệm quý giá. Và cũng chính vì thế, phố sách cũ Osaka đang hồi sinh nhờ sức sống lặng lẽ và bền bỉ.

HẠNH CHI