Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục sạt lở Quảng Ngãi

Chiều 30-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tuyến Tỉnh lộ 623 đoạn qua thôn Ra Nhua, xã Sơn Tây và một số điểm sạt lở với khối lượng bùn đất đá khoảng 10.000m3, gây chia cắt 6.000 hộ dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên lạc qua điện thoại thăm hỏi các lực lượng chức năng và người dân trong vùng bị cô lập

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang thông tin, hiện tại, 6.000 người dân vẫn đảm bảo được lương thực thực phẩm, chỉ một vài điểm nhỏ có nguy cơ thiếu. Tuy nhiên, trước diễn biến sạt lở phức tạp có thể xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo xã Sơn Tây cần rà soát có giải pháp hỗ trợ người dân, mục tiêu không để hộ dân nào bị đói, khát do mưa lũ sạt lở.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng liên lạc qua điện thoại, thăm hỏi các lực lượng chức năng và người dân trong vùng bị cô lập.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hỏi thăm tình hình người dân vùng cô lập

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang khẩn trương huy động thêm phương tiện khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo lưu thông được trong ngày 31-10. Lực lượng Quân đội có phương án di chuyển, vận chuyển lương thực cho người dân, công binh hỗ trợ địa phương phá đá, khắc phục các điểm sạt lở và có phương án ứng phó với tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra do mưa lớn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Quảng Ngãi xây dựng giải pháp lâu dài để ứng phó với tình trạng sạt lở đang đe dọa nhiều khu vực miền núi. Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 200 điểm có nguy cơ sạt lở cao, cần được rà soát, gia cố và có phương án cảnh báo, di dời người dân khi cần thiết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với địa phương về công tác khắc phục

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, mong người dân sớm ổn định cuộc sống.

NGUYỄN TRANG