Ngày 18-6, Trung tâm Báo chí TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách.

Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết phối hợp

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ hợp tác xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, trọng tâm là các lớp bồi dưỡng theo chức danh, phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung chương trình được cập nhật bám sát các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, Thành ủy và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, hai bên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề. Nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về báo chí, truyền thông; kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý khủng hoảng truyền thông; truyền thông chính sách; sử dụng mạng xã hội trong thực thi công vụ; nhận diện và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động truyền thông và quản lý nhà nước.

Phương pháp tổ chức được triển khai theo hướng kết hợp lý thuyết và thực hành, tăng cường thảo luận, xử lý tình huống thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đại biểu tham dự buổi lễ ký kết

Bên cạnh công tác đào tạo, hai đơn vị sẽ tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, tham vấn chuyên gia; triển khai đề tài, đề án khoa học nhằm cung cấp luận cứ và hàm ý chính sách phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của thành phố. Hai bên cũng phối hợp khảo sát, điều tra xã hội học, tổng kết các mô hình mới, cách làm hay; xây dựng báo cáo tham mưu, báo cáo chuyên đề và tư vấn chính sách phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hai đơn vị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số và các công nghệ mới trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền thông và quản lý nhà nước. Song song đó, hai bên xây dựng kho học liệu số, ngân hàng tình huống thực tiễn và thư viện số dùng chung; tăng cường chia sẻ dữ liệu, tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

CẨM TUYẾT