Thêm nguồn dữ liệu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sáng 18-6, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM), tiếp Đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ), nhằm trao đổi, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đoàn đại biểu gồm TS Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson (VNCA); PGS.TS Alex - Thái Đình Võ; luật sư Tạ Thu Phong, đại diện pháp lý của VNCA.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, TPHCM đang khẩn trương triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhận được sự quan tâm lớn của các địa phương và nhân dân.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, cũng như nhóm nghiên cứu Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh”.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung phát biểu tiếp đoàn

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hiện gặp nhiều khó khăn do thời gian đã lùi xa, nhiều nhân chứng tuổi cao, trí nhớ suy giảm, không ít người đã mất.

Từ thực tế đó, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM mong muốn Đại học Công nghệ Texas hỗ trợ truy xuất, đối chiếu các nguồn tư liệu lưu trữ, nhất là tài liệu từ phía Hoa Kỳ, Úc... giúp khoanh vùng, bổ sung manh mối, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, TS Stephen Maxner bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự án của nhóm nghiên cứu mong muốn thúc đẩy hợp tác cụ thể với TPHCM trong công tác tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Nhóm nghiên cứu đang tập trung phân tích các vùng địa lý cụ thể, kết hợp nhiều nguồn tư liệu khác nhau như: tài liệu lưu trữ, báo cáo quân sự, không ảnh, thông tin nhân chứng... nhằm xây dựng các báo cáo có độ tin cậy cao hơn.

TS Stephen Maxner trao đổi tại buổi làm việc

Hai bên dự kiến xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, cử đầu mối nghiên cứu, trao đổi thông tin, đồng thời kết nối với các cơ quan lưu trữ, cơ sở nghiên cứu, chuyên gia lịch sử và các địa phương. Ban Chỉ đạo 515 TPHCM cũng sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia để tạo điều kiện trong việc tiếp cận, khai thác, đối chiếu các nguồn tài liệu phục vụ nhiệm vụ chung.

Đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas trao các bộ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu đến Ban Chỉ đạo 515 TPHCM

Theo thống nhất bước đầu, trong tháng 7 tới, hai bên sẽ tổ chức hội thảo chuyên sâu nhằm trao đổi phương pháp tiếp cận, chia sẻ nguồn tư liệu, xác định cơ chế phối hợp và hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của TPHCM.

Sau buổi làm việc, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và Nhà bia ghi danh liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

THU HOÀI