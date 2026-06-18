Khống chế vụ cháy tại bãi rác Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi

Rạng sáng 18-6, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khống chế vụ cháy xảy ra tại Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang, ngăn không để ngọn lửa lan rộng.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 18-6

Theo Đại tá Đặng Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi, lúc 0 giờ 47 phút ngày 18-6, đơn vị nhận tin báo của người dân về vụ cháy tại Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ.

Bãi rác bùng cháy vào rạng sáng 18-6

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương dập tắt đám cháy

Do khu vực xảy ra cháy là bãi tập kết rác thải với nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy bùng phát mạnh, tạo nhiều khói, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng đã tổ chức phun nước, khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 4 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy

Theo đại diện Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến quá trình phân hủy rác thải sinh học phát sinh nhiệt và khí dễ cháy, dẫn đến cháy âm ỉ rồi bùng phát.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, ngày 14-5-2026, tại bãi rác trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ đã xảy ra một vụ cháy với diện tích khoảng 1ha. Để đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai dự án khẩn cấp xây dựng hố chôn lấp rác hợp vệ sinh rộng 5,6ha thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12-2025 nhằm phục vụ nhu cầu tiếp nhận, xử lý rác thải cho nhiều địa phương trên địa bàn. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng đã kiểm tra tiến độ thi công dự án.

NGUYỄN TRANG