Sẽ tiếp nhận kỷ vật liệt sĩ, tài liệu giải mật của Hoa Kỳ về mộ liệt sĩ

Chiều 17-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo 3 nội dung trọng tâm gồm: dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; kết quả bước đầu triển khai Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã quy tập được 1.080 hài cốt liệt sĩ trong nước, tại Lào và Campuchia.

Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xây dựng đề án với tổng kinh phí khoảng 13.525 tỷ đồng, trong đó xác định rõ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Nhân dịp 27-7 năm nay, Bộ Nội vụ đã trình Chủ tịch nước tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công với tổng kinh phí hơn 475 tỷ đồng. Bộ cũng đã trình cấp mới, cấp lại hơn 1.100 Bằng Tổ quốc ghi công.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế liên quan đến người có công, trong đó có đề án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo Phó Thủ tướng, cần quan tâm đến các nhóm đối tượng còn khó khăn như: con liệt sĩ dưới 18 tuổi, thương binh nặng và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có công phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Đặc biệt, cần tập trung triển khai chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tăng tốc Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Đối với TPHCM, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, nghiên cứu các khu vực liên quan đến mộ tập thể trên cơ sở các tài liệu đã được giải mật; xác minh chặt chẽ, đối chứng với nhân chứng lịch sử tại các địa bàn trọng điểm.

Dịp này, Việt Nam sẽ tiếp nhận khoảng 30 kỷ vật của liệt sĩ cùng khoảng 30 bộ tài liệu nghiên cứu, phân tích được xây dựng trên cơ sở các tài liệu đã được giải mật của Hoa Kỳ. Các kỷ vật, tài liệu sẽ được tiếp nhận trước ngày 27-7, đồng thời kết nối với nguồn kỷ vật đang được lưu giữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia để trao tặng cho thân nhân liệt sĩ, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, ý nghĩa sâu sắc của hoạt động tri ân.

“Chăm lo cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm thiêng liêng. Đó cũng là mệnh lệnh của trái tim”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

PHAN THẢO