Phòng khám Nhi đồng 315 bị xử phạt

Sở Y tế TPHCM vừa có quyết định xử phạt Công ty cổ phần y tế Chấn Văn - Phòng khám Nhi đồng 315 (điểm kinh doanh số 4, số 37 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TPHCM) 8 triệu đồng.

Lý do, địa điểm kinh doanh ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Y tế cũng có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Empire Global Investments (địa chỉ tại 31A Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) 106 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 2 tháng.

Lý do cơ sở này sử dụng người hành nghề chưa đăng ký khám chữa bệnh theo quy định; không đảm bảo điều kiện về biển hiệu khi thiếu hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định; ghi tên các khoa, phòng không đúng với nội dung trong giấy phép hoạt động đã được cấp. Đặc biệt, cơ quan chức năng còn phát hiện cơ sở này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép, vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn trong hoạt động y tế.

THÀNH SƠN

