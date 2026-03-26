Khánh thành Trung tâm sàn chậu đầu tiên ở Việt Nam, chăm lo cho sức khỏe phụ nữ

Trung tâm sàn chậu của Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) là trung tâm đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, hướng đến một mô hình chăm sóc toàn diện, hiện đại, nhân văn hơn cho phụ nữ.

Ngày 26-3, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) khánh thành Trung tâm sàn chậu và Khoa Điều trị trong ngày.

Đây là hai đơn vị chuyên môn mang tính chiến lược, hướng đến một mô hình chăm sóc toàn diện, hiện đại, nhân văn hơn cho phụ nữ. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM dự lễ.

Theo PGS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, các bệnh lý rối loạn sàn chậu (như rối loạn chức năng tình dục, sa tạng chậu, tiểu không kiểm soát) ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống của phụ nữ.

Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn ở phụ nữ sau sinh và giai đoạn mãn kinh. Tuy nhiên, người bệnh thường âm thầm chịu đựng, trì hoãn điều trị khiến chất lượng sống, tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì thế, Bệnh viện Hùng Vương thành lập Trung tâm sàn chậu đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam theo hướng tiếp cận toàn diện, thân thiện. Bên cạnh chẩn đoán và điều trị, người bệnh còn được dự phòng can thiệp sớm, hồi phục chức năng với các phương tiện hiện đại.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định, sự kiện khai trương Trung tâm sàn chậu và Khoa Điều trị trong ngày của Bệnh viện Hùng Vương là dấu mốc quan trọng.

Bệnh viện đã mạnh dạn đầu tư, tổ chức bài bản, toàn diện ở một lĩnh vực chuyên sâu, cho thấy sự nhạy bén, tầm nhìn xa và tinh thần đi trước đón đầu. Đồng thời, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, phát triển chuyên sâu và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh của y tế thành phố.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM kỳ vọng, Bệnh viện Hùng Vương sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là với phụ nữ TPHCM và khu vực phía Nam.

Theo ông Tăng Chí Thượng, thời gian tới, ngành y tế TPHCM sẽ kiên trì xây dựng hệ thống y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm, nhằm tổ chức lại mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế theo hướng khoa học hơn, hợp lý hơn và hiệu quả hơn. Trong đó, đa tầng là xây dựng một hệ thống y tế có sự phân vai rõ ràng giữa y tế cơ sở, y tế chuyên sâu, y tế cấp cứu, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn và dự phòng. Đa cực là hình thành thêm các cực phát triển y tế mới, từng bước mở rộng năng lực chuyên môn ra các khu vực cửa ngõ, các cụm dân cư lớn, giúp người dân tiếp cận y tế chất lượng ngay gần nơi sinh sống. Đa trung tâm là phát triển các trung tâm chuyên sâu thực sự mạnh ở từng lĩnh vực, có khả năng dẫn dắt chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hội nhập quốc tế.

