Cấp thiết xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện

Ngày 27-3, tại TPHCM, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện lần thứ nhất.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho người bệnh

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì. Tham dự có đại diện các bệnh viện thuộc top 20 bệnh viện chất lượng tốt nhất thuộc Sở Y tế TPHCM và đại diện các bệnh viện đã đạt chứng nhận chất lượng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là một cuộc thảo luận chuyên môn về hệ thống tiêu chuẩn, mà là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình nâng tầm bệnh viện Việt Nam, từ bảo đảm điều kiện hoạt động sang kiến tạo chất lượng thực chất, từ quản lý theo yêu cầu tối thiểu sang quản trị theo chuẩn mực tiên tiến, từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực phát triển bền vững cho một nền y tế hiện đại và hội nhập.

Một bệnh viện có chất lượng không chỉ vì có cơ sở vật chất khang trang hay triển khai được kỹ thuật cao, mà trước hết vì người bệnh được điều trị đúng, an toàn, kịp thời, liên tục, được tôn trọng và được chăm sóc bằng cả tri thức chuyên môn lẫn trách nhiệm nghề nghiệp.

"Chất lượng bệnh viện là thước đo năng lực thật sự của một cơ sở khám chữa bệnh. Đó là nơi kết quả điều trị phải tốt hơn, sai sót phải ít hơn, quy trình phải chuẩn hơn, quản trị phải chặt chẽ hơn, và trải nghiệm của người bệnh phải nhân văn hơn", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, kỳ vọng của người dân ngày càng cao, yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm giải trình, an toàn người bệnh, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và hiệu quả sử dụng nguồn lực ngày càng rõ nét. Nếu hệ thống tiêu chuẩn không được nâng lên một tầm mới, công tác quản lý chất lượng sẽ khó theo kịp đòi hỏi của thực tiễn. Chính vì vậy, việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện là hết sức cần thiết.

Giá trị cốt lõi của bộ tiêu chuẩn này không nằm ở số lượng tiêu chí nhiều hay ít, mà ở triết lý phát triển. Đó phải là một hệ chuẩn giúp bệnh viện Việt Nam tiến gần hơn tới những giá trị bền vững của y học hiện đại: lấy người bệnh làm trung tâm, lấy an toàn làm nguyên tắc, lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị và lấy cải tiến liên tục làm động lực phát triển.

Để làm được điều đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu, an toàn người bệnh phải là trục xuyên suốt, chất lượng phải được đặt ở vị trí trung tâm của quản trị bệnh viện. Bên cạnh đó, bộ tiêu chuẩn mới phải thúc đẩy mạnh mẽ quản trị bằng dữ liệu và tiêu chuẩn phải thực sự trở thành công cụ dẫn dắt đổi mới, chứ không phải gánh nặng hình thức.

"Muốn bệnh viện mạnh, trước hết phải có chuẩn mực mạnh. Muốn người dân tin tưởng, trước hết phải làm cho chất lượng trở thành lời cam kết danh dự của toàn hệ thống. Và muốn y tế Việt Nam hội nhập bằng thực lực, chúng ta phải xây dựng được một nền quản trị chất lượng đủ tầm, đủ sâu và đủ bền vững”, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu.

TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh chia sẻ tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận quan điểm, định hướng xây dựng Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao dành cho Việt Nam; thừa nhận Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế tại Việt Nam thời gian qua; dự thảo khung Bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao và dự kiến phương pháp đánh giá… Các đại biểu cũng thảo luận và góp ý về Dự thảo khung Bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, dự thảo chi tiết một số tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá cụ thể...

Theo TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hội thảo là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình cải tiến hệ thống chất lượng khám chữa bệnh chuyển dịch mô hình quản trị chất lượng về đúng chuẩn mực hiện đại, tiệm cận các xu hướng quốc tế, và đạt được chuyển biến lớn có tính nền tảng. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tập trung xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng mới trên cơ sở kế thừa nền tảng bộ tiêu chí hiện hành, tiệm cận chuẩn mực quốc tế nhưng phù hợp với thực tiễn Việt Nam; bảo đảm đánh giá chất lượng minh bạch, liên tục và gắn với cải tiến thực chất hiệu quả.

THÀNH SƠN