Bệnh viện Nhi đồng 1 lên tiếng về thông tin "nhân viên y tế bán thuốc phòng ngừa HIV giả"

Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về việc lưu hành thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả, người bán tự xưng là nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện này cho biết, người này đã nghỉ việc từ gần một năm trước.

Mới đây, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có văn bản thông báo khẩn về đường dây lưu hành thuốc giả YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5mg/1,5ml.

Đây là tên của một sản phẩm dự phòng trước phơi nhiễm HIV, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo phản ánh từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam (đơn vị được ủy quyền đại diện pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Gilead Science Inc. tại Việt Nam) sản phẩm này đang được rao bán công khai trên TikTok, Instagram, Facebook và Zalo.

Theo phản ánh, người bán sản phẩm là ông Trần Thái Học, tự nhận là "y tá tại Bệnh viện Nhi đồng 1" để tạo lòng tin với khách hàng.

Các tin nhắn của người bán thuốc với điều tra viên của công ty.

Điều tra độc lập của công ty cho thấy, ông Trần Thái Học đã dùng các tài khoản mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, bán thuốc và tiêm trực tiếp cho người mua.

Kết quả kiểm tra mẫu thực tế, trên nhãn hộp sản phẩm có ghi nội dung "Sản phẩm chưa đăng ký lưu hành. Chỉ lưu hành nội bộ" và chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH TH Healthcare.

Ngày 25-3, trao đổi với Báo Sài Gòn Giải phóng, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, Trần Thái Học từng công tác tại bệnh viện nhưng đã nghỉ việc từ tháng 5-2025.

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã có báo cáo đến Sở Y tế về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế khẳng định chưa từng cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc YEZTUGO tại Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế TPHCM chủ trì phối hợp với Công an và Quản lý thị trường thanh tra đột xuất các địa chỉ liên quan đến ông Trần Thái Học và Công ty TH Healthcare. Yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nhân sự cũng như làm rõ việc có hay không tình trạng lợi dụng danh nghĩa cán bộ y tế để kinh doanh thuốc trái phép.

GIAO LINH