Người đặc biệt hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Ốm yếu từ nhỏ, cậu sinh viên Tô Chí Đỉnh sớm nhận ra bệnh viện là nơi có nhiều người nghèo, người khổ. Mong muốn được giúp đỡ mọi người cứ thế manh nha và lớn dần, đưa em theo học ngành công tác xã hội.

Mấy tháng qua, phòng hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Nhi đồng 2 xuất hiện một cậu sinh viên đặc biệt. Đó là em Tô Chí Đỉnh, 21 tuổi, sinh viên khoa Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM. Sự đặc biệt đến từ cảm hứng sống mạnh mẽ trong thân hình nhỏ bé.

Sinh viên Tô Chí Đỉnh (bìa phải) trao phiếu tặng quà cho người bệnh cần giúp đỡ.

“Cô chú cho con xin phiếu ạ, con gửi quà của bé ạ”, Đỉnh lễ phép trao từng phần sữa mà nhà hảo tâm gửi tặng cho hàng trăm bệnh nhi khó khăn.

Xong xuôi đâu đó, em lại phụ cô chú trong phòng Công tác xã hội phân loại quà bánh, cắt phiếu quà tặng, tiếp chuyện thân nhân của bệnh nhi.

Ngày hôm sau, Đỉnh lại cùng các bạn sinh viên đến Khoa Ung bướu Huyết học để sinh hoạt, vui chơi cùng bệnh nhi ung thư.

Mỗi lời nói với bệnh nhân, Đỉnh phải cố gắng hết sức để tròn vành rõ tiếng. Đôi khi, cơ thể không nghe lời, khiến vùng đầu cổ của em giật mạnh, cử động bất tiện.

Dù vậy, Đỉnh không từ chối bất kỳ hoạt động nào cùng bạn bè. Ngay trong lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam tại Bệnh viện Nhi đồng 2, em cùng nhóm sinh viên thực tập biểu diễn tiết mục mở màn vui nhộn.

Sinh viên Tô Chí Đỉnh hướng dẫn các bệnh nhi tạo hình từ đất sét.

“Em gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, vì nói cà lăm, đầu hay bị giật, mắt cũng giật. Bác sĩ bảo đó là bệnh bẩm sinh, di chứng sinh non. Vậy nên hồi bé, em hay đi khám bệnh, được các bác sĩ yêu thương và giúp đỡ nhiều lắm”, Tô Chí Đỉnh chia sẻ.

Không giấu diếm điểm yếu của bản thân, Đỉnh cố gắng tự tập luyện để người đối diện hiểu mình. Em tập nói chậm hơn, gồng mình để giảm thiểu những cử động nghiêng, giật của đầu, cổ. Đỉnh tự hào chia sẻ hồi nhỏ em học tập rất khá dù hay bệnh vặt.

Sinh viên Tô Chí Đỉnh chia sẻ lý do chọn ngành công tác xã hội.

Cũng chính những lần khám bệnh, Đỉnh manh nha ý nguyện được giúp đỡ mọi người. Bởi có rất nhiều bệnh nhân khó khăn, thiếu viện phí, hoặc loay hoay không biết tìm ai giúp đỡ.

Theo học ngành Công tác xã hội và được trải nghiệm thực tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Đỉnh càng tin tưởng vào lựa chọn của mình. Gạt bỏ những bất tiện do bệnh tật, em nghiêm túc học tập và nỗ lực như mọi sinh viên khác.

“Bản thân em cũng có khiếm khuyết cơ thể, nên em nghĩ theo ngành công tác xã hội sẽ giúp được nhiều người hơn. Cả hai đợt thực tập, em đều đăng ký đến bệnh viện để được hỗ trợ các bệnh nhi và thân nhân”, Đỉnh nói.

Nhóm sinh viên ngành công tác xã hội thực tập tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Chị Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, thời gian đầu, chị băn khoăn Đỉnh sẽ gặp khó khăn. Bởi lẽ, công tác xã hội trong bệnh viện rất bận rộn, đòi hỏi giao tiếp và hoạt động liên tục.

Tuy nhiên, Đỉnh luôn nhiệt tình hỗ trợ các anh chị, thường xuyên trò chuyện với các bệnh nhi, tham gia phát quà cho bệnh nhân. Nhiều gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đã tìm được sự an ủi, đồng cảm khi trò chuyện cùng cậu sinh viên này.

“Chúng tôi mong nghị lực của Đỉnh sẽ truyền động lực đến những bệnh nhi đang chiến đấu với bệnh tật. Tinh thần ấy cũng giống như mọi nhân viên phòng Công tác xã hội, luôn nỗ lực hết sức để hỗ trợ và là điểm tựa tinh thần cho người bệnh khó khăn”, chị Nguyễn Thị Thuý chia sẻ.

GIAO LINH