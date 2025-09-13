Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm lây lan đầu năm học

Phụ huynh đưa con đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Ảnh: GIAO LINH

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tuần qua, thành phố ghi nhận 405 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 20.299 ca. Đây là loại bệnh lây truyền qua cả đường hô hấp và tiêu hóa, xu hướng tăng cao vào đầu năm học. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM những ngày qua có rất đông phụ huynh đưa con đến từ sáng sớm để được thăm khám. Chị Trần Thanh Lan (ngụ Đồng Nai) cho biết, con gái 5 tuổi vừa đi học một tuần đã bị sốt và sổ mũi, tay chân nổi mẩn đỏ. Sau hai ngày trẻ sốt không dứt, chị Lan quyết định đưa con lên TPHCM kiểm tra, đề phòng bệnh trở nặng. “Lên bệnh viện tôi mới thấy đông trẻ nhỏ bị ốm quá, thời tiết mưa gió cũng bất thường nên trẻ rất dễ ngã bệnh”, chị nói.

BS-CK1 Trần Nguyên Khôi, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM phân tích, mùa tựu trường là thời điểm trẻ nhỏ trở lại trường lớp sau 3 tháng hè và tăng mức độ tiếp xúc với bạn bè, thầy cô. Đầu năm học mới cũng trùng với thời điểm giao mùa, sáng nắng chiều mưa khiến cho mầm bệnh sinh sôi và phát triển. Môi trường đông đúc, giao lưu nhiều thuận lợi để mầm bệnh truyền nhiễm lây lan. Ở trẻ em, hệ miễn dịch và đề kháng còn non nớt chưa hoàn thiện, nên càng dễ dàng nhiễm bệnh khi tiếp xúc gần. Dù không phải dịch bệnh nhưng các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ trong giai đoạn này sẽ tăng cao, đa phần là bệnh như viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, tay chân miệng, sởi, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy... “Riêng bệnh tay chân miệng có thể lây qua đường tiêu hóa và đường hô hấp nên dễ phát tán và lây lan cho trẻ nhỏ. Do đó, cần chú ý phòng ngừa bằng vệ sinh cá nhân, rửa tay thật sạch”, BS Trần Nguyên Khôi chia sẻ. Các bác sĩ cũng cảnh báo, nhóm bệnh hô hấp sẽ tăng cao từ nay đến cuối năm do trẻ nhỏ rất nhạy cảm với những thay đổi về thời tiết. Nhóm tuổi càng nhỏ thì trẻ càng dễ mắc bệnh và gặp biến chứng.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), số lượng trẻ em đến khám vì cúm mùa tăng cao, không ít trường hợp phải nhập viện do biến chứng viêm phổi. Theo BS Đào Hữu Nam, Trưởng Khoa Điều trị tích cực, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh cúm thường tăng cao vào thời điểm giao mùa, đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, trùng với thời gian học sinh tựu trường. Trẻ em là nhóm dễ mắc cúm nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, thói quen vệ sinh cá nhân chưa tốt và thường xuyên tiếp xúc gần gũi với bạn bè. Đáng lo ngại, năm 2025 được dự báo cúm mùa có xu hướng diễn tiến phức tạp hơn, với nhiều ca biến chứng cần thở máy và chăm sóc tích cực, gây áp lực lên hệ thống y tế.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Trưởng khoa Sức khỏe trẻ em - Phòng khám theo yêu cầu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, hiện nay nhiều bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng ngừa. Tiêm vaccine đúng lịch và đủ liều là biện pháp phòng bệnh chủ động, giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh, nhất là ở trẻ có sẵn bệnh nền. Đồng thời, phụ huynh cần chủ động phòng bệnh cho trẻ bằng các biện pháp như đảm bảo dinh dưỡng, ăn chín uống sạch, vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Đối với những bệnh chưa có vaccine, nhà trường và phụ huynh cần chú ý vệ sinh tay và đồ dùng, dụng cụ học tập cho trẻ sạch sẽ để tránh nguy cơ lây nhiễm. Đặc biệt, khi thầy cô phát hiện trẻ nhỏ có những dấu hiệu như sốt, ho, sổ mũi, cần báo cho phụ huynh đưa con đi khám càng sớm càng tốt, cập nhật tình hình với nhà trường. Việc này nhằm phòng tránh lây lan mầm bệnh cho các bạn cùng lớp, kịp thời có giải pháp khoanh vùng đối với các ổ dịch truyền nhiễm nguy cơ cao.

Bên cạnh các bệnh truyền nhiễm do tiếp xúc, cả nước hiện ghi nhận khoảng 22.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) trong tháng 9, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên hơn 65.000 trường hợp, 11 ca tử vong. Riêng TPHCM ghi nhận tổng số ca SXH từ đầu năm đến nay là 30.121 trường hợp. Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp phòng, chống hiệu quả. Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát lan rộng.

GIAO LINH - NGUYỄN QUỐC