Bệnh viện Nhân dân Gia Định thử nghiệm robot hướng dẫn người bệnh

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) vừa đưa vào thử nghiệm robot hướng dẫn người bệnh ngay tại sảnh tiếp đón. Đây là bước tiến mới của bệnh viện trong lộ trình chuyển đổi số.

Ngày 12-9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, robot giúp cung cấp thông tin và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho nhân viên y tế.

Robot được lập trình để tương tác bằng giọng nói, có thể chỉ đường, dẫn người bệnh đến nơi cần đến, cung cấp thông tin về dịch vụ và giá cả.

Hiện, robot đang chạy thử tại khu vực tầng trệt, thí điểm trong 2 tuần. Nếu kết quả khả quan, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ xem xét mở rộng, bố trí thêm robot ở các tầng khác để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

"Nhân viên" hướng dẫn đặc biệt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nhiều người bệnh tỏ ra bất ngờ và thích thú khi được robot hỗ trợ chỉ đường và trả lời các câu hỏi về dịch vụ. Chị P.T.N.N. (ngụ phường Bình Lợi Trung, TPHCM) cho biết: "Ngay khi đến sảnh, tôi thấy con robot lạ nên tò mò muốn thử. Tôi thử trò chuyện thì được hướng dẫn đến đúng phòng khám mà mình cần. Cảm giác rất thú vị và vui vẻ".

Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, robot còn có khả năng phát tín hiệu cảnh báo để xin nhường đường, tự động dừng lại khi gặp chướng ngại vật, thậm chí biết pha trò, mang đến sự thoải mái cho người bệnh. Những chi tiết này giúp “nhân viên người máy” nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người bệnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định giới thiệu về robot hướng dẫn

Theo BS-CK2 Trần Minh Hiền, Ban Chuyển đổi số, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong thời gian tới, bệnh viện không chỉ ứng dụng robot trong công tác tiếp tân, hướng dẫn mà còn mở rộng sang lĩnh vực logistics nội viện như vận chuyển thuốc, trang thiết bị. Đây là thế hệ robot mới nhất và chúng tôi kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng sau 2 tuần thử nghiệm.

Sự xuất hiện của robot đánh dấu một bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh bệnh viện hiện đại, thân thiện với người bệnh.

GIAO LINH