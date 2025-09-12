TPHCM phát hiện, xử lý hàng chục cơ sở kinh doanh dược vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Y tế TPHCM tiến hành kiểm tra 74 cơ sở dược phẩm và phát hiện 59 cơ sở vi phạm, xử phạt tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Ngày 12-9, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp với Sở Y tế TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố, nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp y tế trên địa bàn.

Tại hội nghị, Dược sĩ CKI Nguyễn Thanh Hiển, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra Pháp chế Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 74 cơ sở trong lĩnh vực dược (46 tổ chức, 28 cá nhân). Qua đó, phát hiện 59 cơ sở vi phạm (15 tổ chức, 44 cá nhân) với tổng số tiền phạt là 1,5 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiển, tỷ lệ phát hiện vi phạm cao là do trước khi kiểm tra, Sở Y tế đã nắm bắt thông tin, dấu hiệu vi phạm của các cơ sở này.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: BTC

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: kinh doanh thuốc không có hóa đơn, chứng từ; bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc; kinh doanh thuốc không đúng phạm vi trong giấy đủ điều kiện kinh doanh dược; mua, bán thuốc với các cơ sở không có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược; vắng mặt dược sĩ đại học tại cơ sở bán lẻ.

Quá trình kiểm tra, ngành y tế nhận thấy một số nhà thuốc có tình trạng né tránh mua hàng có hóa đơn, chứng từ vì lo ngại thuế, dẫn đến vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược.

Ông Nguyễn Thanh Hiển nhấn mạnh, không thể chấp nhận việc khách hàng đi mua thuốc như đi chợ mua rau, hay cơ sở kinh doanh thấy thuốc giá rẻ là mua vào.

Đối với mảng mỹ phẩm, Sở Y tế TPHCM kiểm tra và phát hiện 35/46 tổ chức vi phạm với số tiền phạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Dược sĩ CKI Nguyễn Thanh Hiển, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra Pháp chế Sở Y tế TPHCM thông tin tại hội nghị

Các lỗi vi phạm như: công thức không đúng như hồ sơ công bố mỹ phẩm; không đạt chất lượng và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc…

Ngoài ra, Sở Y tế TPHCM cũng phát hiện 29 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm và xử phạt hơn 1 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: sản xuất khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất; phân loại thiết bị không dựa trên quy tắc phân loại về mức độ rủi ro; không thực hiện kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành…

Tại hội nghị, BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sau sáp nhập, ngành y tế thành phố đã nhanh chóng chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, phương hướng hành động nhằm rút ngắn khoảng cách trong thụ hưởng y tế cho người dân với phương châm: "Không để ai lại phía sau". Sở Y tế TPHCM luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để hướng dẫn, tham mưu các cấp thẩm quyền xem xét về mặt chủ trương, chính sách.

