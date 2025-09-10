Phóng viên Báo SGGP không tham dự, đưa tin sự kiện giải golf ở Tây Ninh

Ngày 10-9, Đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết, Ban tổ chức Giải golf "Vì trẻ em đến trường" tổ chức tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh vừa có thông tin gửi đến các báo, đài để cải chính và xin lỗi về việc giả mạo thông tin.

Theo đó, vị lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh đã gửi văn bản của Ban tổ chức giải "Cải chính và xin lỗi về thông tin sai sót của Ban tổ chức giải golf" đến Báo SGGP.

Văn bản ghi: "... Trong quá trình soạn thảo, in ấn và phát hành thông tin truyền thông về sự kiện, chúng tôi đã có sự nhầm lẫn khi ghi nhận Báo Tuổi Trẻ; VnExpress; Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh; Báo Người Lao Động; Báo Pháp Luật TPHCM; Báo Dân Trí; Báo Nhân Dân; Thông tấn xã Việt Nam; Báo Sài Gòn Giải Phóng; Đài Tiếng nói Việt Nam – VOV; Báo Tiền Phong là đơn vị bảo trợ truyền thông.

Thực tế, phóng viên của Quý báo chỉ đến đưa tin sự kiện, hoàn toàn không tham gia với vai trò đơn vị bảo trợ. Đây là lỗi hoàn toàn từ phía Ban tổ chức do đã thiếu cẩn trọng trong khâu kiểm duyệt nội dung. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự sai sót, Ban tổ chức đã lập tức điều chỉnh logo của 12 đơn vị báo chí ngay tại giải đấu và không có bất kỳ thông tin sai lệch nào được đăng tải trên truyền thông...".

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết, giải golf này không phải cấp phép do không tập trung nhiều golfer, chỉ mang tính chất nội bộ trong một nhóm hội. Còn việc lợi dụng logo thì sở đã mời Ban tổ chức giải làm việc và yêu cầu cải chính, xin lỗi các cơ quan báo, đài.

Logo Báo SGGP cùng nhiều cơ quan báo chí xuất hiện tại giải golf ở Tây Ninh

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thư mời tham dự giải golf, kèm theo số tài khoản ngân hàng và lời kêu gọi chuyển khoản với nội dung Ủng hộ giải golf thiện nguyện "Vì trẻ em đến trường”. Thư mời còn đính kèm hình ảnh logo của 12 cơ quan báo chí, gắn nhãn “Đơn vị bảo trợ truyền thông” và “Nhà tài trợ đồng hành”.

Lãnh đạo Báo SGGP và một số cơ quan báo chí trong danh sách trên đã lên tiếng khẳng định không tham gia bảo trợ, không hợp tác với giải đấu nêu trên. Phóng viên Báo SGGP không đến dự và cũng không đưa tin sự kiện.

Liên quan vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Văn Thịnh, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, việc tự ý sử dụng logo của cơ quan báo chí khi chưa được cho phép là hành vi xâm phạm nhãn hiệu, tên thương mại và có thể bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Các cơ quan báo chí khi phát hiện vi phạm cần chủ động thực hiện ngay các bước sau: Thu thập chứng cứ: Lưu giữ đầy đủ bằng chứng về hành vi vi phạm (hình ảnh, bài viết, ấn phẩm…) để làm cơ sở pháp lý khi yêu cầu xử lý; Yêu cầu giám định: Gửi hồ sơ đến cơ quan giám định sở hữu trí tuệ để xác định rõ hành vi xâm phạm, tạo căn cứ xử lý theo quy định; Nộp đơn yêu cầu xử lý: Chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền như Cục Sở hữu trí tuệ hoặc thanh tra chuyên ngành để xử phạt hành chính, buộc chấm dứt vi phạm. Đồng thời gửi thông báo đến bên vi phạm: Yêu cầu dừng ngay hành vi xâm phạm, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có). Trường hợp cố tình không chấp hành, bên vi phạm có thể đối mặt với mức phạt tiền đáng kể, bị thu hồi tang vật, thậm chí khởi kiện ra tòa. “Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ ảnh hưởng uy tín cơ quan báo chí mà còn tiềm ẩn nguy cơ trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng cho tổ chức, cá nhân vi phạm. Dù vô tình hay cố ý, hành vi này đều có khả năng bị xử phạt hành chính, hoặc thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp nghiêm trọng”, Luật sư Thịnh nhấn mạnh.

NGỌC PHÚC