Phụ nữ là tấm gương tuyên truyền về văn hóa giao thông trong gia đình và xã hội

Sáng 19-9, tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Chương trình truyền thông, giao lưu sáng kiến “Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”, nhằm hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2023.