Bình Dương: Đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm trật tự an toàn giao thông

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch “Cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật”, triển khai từ 12-6-2023 đến 12-7-2023.

Sáng 12-6, Công an tỉnh Bình Dương ra quân thực hiện “Cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật”, triển khai từ 12-6-2023 đến 12-7-2023.

Theo Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Bình Dương, theo kế hoạch của PC08, Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT, trật tự toàn tỉnh ứng trực 100% quân số. Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch chuyên đề, mệnh lệnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm trật tự ATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát lại lực lượng phối hợp, xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kết hợp tuần tra vũ trang.

Các nội dung được tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý, như: Hành vi sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, cơi nới thành thùng, độ chế phương tiện, chở hàng quá tải trọng, tập trung xử lý các phương tiện quá hạn đăng kiểm, không đủ điều kiện đăng kiểm mà vẫn lưu thông gây mất ATGT…

Cùng đó, lực lượng chức năng tiến hành rà soát các điểm đen, những bất cập về giao thông để kiến nghị, đề xuất xử lý dứt điểm, không để tiếp tục là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong tuần tra, xử lý bảo đảm trật tự ATGT, đồng thời, yêu cầu các Tổ 171 cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường mở rộng thời gian tuần tra vào cả ban ngày, tập trung vào các giờ cao điểm thường xảy ra tai nạn giao thông (từ 16 giờ đến 22 giờ hàng ngày).