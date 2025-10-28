Phú Quốc đồng loạt đổi tên 46 khu phố, giữ nguyên 5 tên cũ

Ngày 28-10, HĐND đặc khu Phú Quốc vừa thông qua Nghị quyết đổi tên 46 khu phố và giữ nguyên tên gọi 5 khu phố trên địa bàn. Nghị quyết được thông qua ngày 23-10-2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đặc khu Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: NAM KHÔI

Cụ thể, 12 khu phố theo thứ tự cũ của phường Dương Đông sẽ đổi thành: “Khu phố 1 Dương Đông”, “Khu phố 2 Dương Đông”... đến “Khu phố 12 Dương Đông”.

8 khu phố thuộc phường An Thới cũ cũng được đổi tên tương ứng từ “Khu phố 1 An Thới” đến “Khu phố 8 An Thới”.

Ngoài ra, các khu phố thuộc các xã trước đây sẽ được đặt tên mới bằng cách ghép thêm tên xã cũ. Ví dụ: Khu phố Lê Bát (xã Cửa Cạn cũ) thành “Khu phố Lê Bát Cửa Cạn”; Khu phố Rạch Hàm (xã Hàm Ninh cũ) thành “Khu phố Rạch Hàm Hàm Ninh”...

5 khu phố được giữ nguyên tên cũ gồm: Hòn Thơm, Hòn Rỏi, Gành Dầu, Dương Tơ và Bãi Thơm.

NAM KHÔI