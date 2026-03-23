Xã hội

Phú Thọ: Chìm tàu hút cát trên sông Hồng, ít nhất 1 người tử vong

SGGPO

Chiều 23-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm tàu hút cát trên sông Hồng, đoạn qua xã Vĩnh Thành. Phương tiện gặp nạn là tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456.

Thông tin ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có 2 người mất tích, chưa xác định được danh tính. Nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ chìm tàu hút cát. Ảnh: TIẾN HOÀNG

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp đến hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng đưa 1 thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: TIẾN HOÀNG

Công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, thủy văn phức tạp, nước chảy xiết, trong khi phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) trực tiếp tới hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: TIẾN HOÀNG

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 1 nạn nhân lên bờ. Công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được tiếp tục triển khai.

ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Chìm tàu hút cát ở Phú Thọ Công an Phú Thọ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ chìm tàu Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn