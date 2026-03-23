Phú Thọ: Chìm tàu hút cát trên sông Hồng, ít nhất 1 người tử vong

Thông tin ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có 2 người mất tích, chưa xác định được danh tính. Nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp đến hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, thủy văn phức tạp, nước chảy xiết, trong khi phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 1 nạn nhân lên bờ. Công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được tiếp tục triển khai.