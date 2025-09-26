Phú Thọ: Điều động công chức tỉnh về làm việc ở xã

Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, kịp thời tăng cường năng lực cho cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành kế hoạch về việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao quyết định cho công chức, viên chức về công tác tại các xã

Sau khi triển khai, đã có gần 400 công chức, viên chức cấp tỉnh đăng ký về công tác tại cấp xã. Căn cứ số biên chế tạm giao, định hướng về vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị và kết quả rà soát tổng thể thực trạng đội ngũ công chức, viên chức; UBND tỉnh Phú Thọ quyết định điều động 102 cán bộ công chức khối chính quyền, 38 cán bộ công chức khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh về xã.

Cùng với đó, địa phương này tăng cường, biệt phái từ 3 đến 6 tháng với 150 cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời điều động khoảng 100 công chức từ xã, phường đang dư thừa sang xã thiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc điều động lần này thể hiện quyết tâm chính trị cao của địa phương trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực cho cấp xã; khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ có chuyên môn ở cơ sở, nhất là các lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, đất đai, xây dựng…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mong muốn công chức, viên chức chủ động nắm bắt công việc, trau dồi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, khắc phục khó khăn để nhanh chóng bắt nhịp với công việc ở cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐỖ TRUNG